Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Son 10 yılın en yüksek sayısı

"KÜLTÜR ENVANTERİ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"



Bakan Ersoy, diğer taraftan Şanlıurfa'da keşfedilen ve 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Alanı olarak tescillenen Göbeklitepe benzeri alanların da arkeolojik kazı, araştırma ve düzenleme çalışmaları ile mevcut destinasyona eklenmesi amaçlandığını belirterek, "Anadolu'nun ve özelde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Şanlıurfa'nın Neolitik Çağ araştırmaları ile dünya bilim çevreleri ve dünya kamuoyuna sunulması adına Neolitik Çağ Araştırma Projesi yapılmıştır. Bu çerçevede Taş Tepeler Projesi ile başta Karahantepe olmak üzere Göbeklitepe benzeri en az 12 alanda, öncelikle uluslararası ekipli arkeolojik kazı ve araştırmalar yapılması planlanmış; bu çalışmaların sonuçları ile de bölgenin ve ülkemizin kültür turizmine ivme verecek, güçlü bir destinasyon oluşturulmaya başlanmıştır. Bu denli bir zenginliğin mirasçıları olarak, değerlerimizi korumak amacıyla kültür envanteri oluşturma çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bu kapsamda tescilli taşınmaz kültür varlıklarımızın sayısı 118 bin 336'ya, sit alanlarımızın sayısı da 21 bin 869'a yükselmiştir. Bakanlığımız, tarihi değerlerimizin yaşatılması noktasında restorasyon faaliyetlerine önem ve öncelik vermektedir. 2021 yılında toplam 295 kültür varlığımızın ve vakıf eserimizin restorasyonu tamamlanmış, 200 tanesi içinse çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.





"SEDDÜLBAHİR KALESİNİ 2022 YILINDA HİZMETE AÇACAĞIZ"



Bakan Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri klasik binasının güçlendirme, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarının ikinci etabının tamamlandığını belirterek, "Sinop Tarihi Cezaevi'nin restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Nisan 2020 itibarıyla başlayan restorasyon çalışmalarının 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Banisi Valide Sultan olan ilk kale ve Çanakkale Savaşları'ndaki ilk şehitlerimizin verildiği bölge olması nedeniyle özel önemi haiz Seddülbahir Kalesi'nin 2021 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup teşhir-tanzim ve çevre düzenleme çalışmaları devam etmektedir. 2022 yılında, kalenin surlar içinde kalan alanının yaklaşık yüzde 70'lik kısmını ziyarete açacağız. Bunun yanında Çanakkale Savaşlarında askeri silah tamirhanesi olarak kullanılan Bigalı Kalesi'nin restorasyonu tamamlanmış olup kalenin savaştaki işlevini anlatan teşhir-tanzim ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması sonrasında 2022 yılında hizmete açılacaktır. Kapadokya Alan Başkanlığımızın kurulması ile tarihi, kültürel ve doğal değerlerin yoğun olarak yer aldığı, turizm potansiyeli yüksek bir bölge olan Kapadokya Alanının korunması, denetlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması ile marka değerinin yükseltilmesine ve dünya turizmindeki gelir payının artırılmasına ilişkin çalışmalara hız verilmiştir. Alan Başkanlığımızca Kapadokya Üst Ölçekli Alan Planları ve Alan Yönetim Planı çalışmalarına başlanılmıştır. Söz konusu planın 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir" dedi.