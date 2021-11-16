16 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakım ihtiyacı olan engellilere ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engellilere yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirtti. Yanık, bakım ihtiyacı olan engellilerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, "Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere, gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Şu an 530 binin üzerinde vatandaşımıza evde bakım yardımı veriyoruz" dedi.

20 KASIM'A KADAR TAMAMLANACAK
Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1798 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, ödemelerin hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi. Yanık, "Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için kasım ayında toplam 964 milyon TL ödeme yapacağız. Evde Bakım Yardımı ödemeleri 20 Kasım'a kadar tamamlanacak" dedi.

Bakan Yanık: Ödemeler başladı BAKAN YANIK: ÖDEMELER BAŞLADI
İhtiyaç sahiplerine 2,5 milyar liralık kış desteği İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 2,5 MİLYAR LİRALIK KIŞ DESTEĞİ
Bakan Yanık: 90 milyon lira ödeme yapılacak BAKAN YANIK: 90 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILACAK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA