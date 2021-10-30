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FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kasım ayı faiz kararı ayın kaçında açıklanır?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.10.2021
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FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kasım ayı faiz kararı ayın kaçında açıklanır?

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda gözler FED faiz kararı için ABD merkez bankası toplantısına çevrildi. Jerome Powell'ın yapacağı konuşma bu noktada merakla beklenirken milyonlarca kişi açıklamanın geleceği tarihi merak ediyor. İşte, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kasım ayı faiz kararı ayın kaçında açıklanır?

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kasım ayı faiz kararı ayın kaçında açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda gözler FED faiz kararına çevrildi. Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının ardından, bir sonraki toplantı için kasım ayı işaret edilmişti.Yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Yatırımcılar gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. İşte, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kasım ayı faiz kararı ayın kaçında açıklanır?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak. Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak.

2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan toplantıda alınan kararlar, toplantının hemen ardından Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından 3 Kasım akşamı kamuoyuna duyurulacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

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