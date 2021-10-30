FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kasım ayı faiz kararı ayın kaçında açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda gözler FED faiz kararına çevrildi. Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının ardından, bir sonraki toplantı için kasım ayı işaret edilmişti.Yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Yatırımcılar gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. İşte, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kasım ayı faiz kararı ayın kaçında açıklanır?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak. Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak.