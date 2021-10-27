Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Kuraklık desteği hangi illere verilecek, ne kadar? İşte, detaylar...
Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kuraklık desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde resmi olarak kaydı bulunan çiftçiler için verilecek olan belli miktarı içerir. Kuraklık desteği için detaylar merak ediyor. İşte, Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Kuraklık desteği hangi illere verilecek, ne kadar? İşte, detaylar...
Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Kuraklık desteği hangi illere verilecek, ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TARSİM tarafından gerçekleştirilecek olan denetimin ardından kuraklık desteği hak edenlerin hesaplarına ödemeler gerçekleşecek. İşte, Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Kuraklık desteği hangi illere verilecek, ne kadar? İşte, detaylar...
KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR?
Kuraklık Desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.
Kuraklık desteği, verim kaybına göre dekar başına 30 liradan 100 liraya kadar çıkabilecek. Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.
KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar,yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.
Kuraklık desteği, illerin tarım müdürlükleri tarafından farklı tarihlerde ilanların açılması dolayısıyla Kasım ayı itibariyle netlik kazanacak.
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