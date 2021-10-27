Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Kuraklık desteği hangi illere verilecek, ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TARSİM tarafından gerçekleştirilecek olan denetimin ardından kuraklık desteği hak edenlerin hesaplarına ödemeler gerçekleşecek. İşte, Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Kuraklık desteği hangi illere verilecek, ne kadar? İşte, detaylar...

KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR?

Kuraklık Desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.