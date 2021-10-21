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SON DAKİKA | Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıklayacak! Faiz inecek mi çıkacak mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.10.2021 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021
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SON DAKİKA | Merkez Bankası TCMB faiz kararını açıklayacak! Faiz inecek mi çıkacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak. Bugün (21 Ekim 2021) saat 14:00’da başlayacak ve merakla beklenen toplantıdan ne kararlar çıkacak? Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? TCMB, bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekmişti. İşte son dakika ekonomi haberimizin ayrıntıları…

SON DAKİKA: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.

İNDİRİM BEKLENİYOR

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDAN HANGİ KARAR ÇIKMIŞTI?

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdüğü açıklanmıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.

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