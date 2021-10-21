SON DAKİKA | Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıklayacak! Faiz inecek mi çıkacak mı?

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdüğü açıklanmıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.