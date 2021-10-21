Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne?

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz toplantısında. Peki MB'nin faiz kararı ne olacak? Faiz indirimine gidilecek mi? Tahminler neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Beklenti 100 baz puan bir indirim beklentisi var. 50 bekleyen de var 75 de bekleyenler var ama pas da geçebilir. Bu ay pas geçerse gelecek ay indirime gidebilir çünkü büyüme yönünde bir kararlılık var. Piyasadan parmak sallayanların istediğini yapacak durumda değil ekonominin gereklerini yapacak." ifadelerini kullandı.

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