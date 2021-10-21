TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi! 21 Ekim TOKİ İzmir Kemalpaşa Çambel kura çekiliş sonuçları…
TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi 21 Ekim! TOKİ’nin İzmir Kemalpaşa Çambel projesinde hak sahipleri belli oluyor. Alt gelir grubu projesinde, evler 879 TL taksitle satılacak. En düşük peşinat bedelinin 21 bin 587 TL, en yüksek peşinat bedelinin 29 bin 921 TL olduğu proje için 180 ay vade sağlanıyor. Kura çekilişi TOKİ’nin Youtube kanalından canlı yayınlanacak. İşte; 21 Ekim TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları!
TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi! 21 Ekim TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Alt ve orta gelir grubu projelerinde hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kura ile belli olacak. Çekiliş TOKİ'nin sosyal medya ve Youtube hesaplarından canlı yayınlanacak!
TOKİ İZMİR KEMALPAŞA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları henüz açıklanmadı. Projedeki konutların kura çekilişi 21 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Saat 10:00'da başlayacak kura çekiminde sonuçların gün içerisinde duyurulması bekleniyor.
TOKİ İZMİR KEMALPAŞA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ALT GELİR GRUBUNA 879 TL
TOKİ İzmir Kemalpaşa alt gelir grubu projesinde konut fiyatları 179 bin 896 TL ile 249 bin 345 TL arasında değişiyor. Proje için ödenecek peşinat oranı yüzde 12 olarak belirlendi.
En düşük peşinat bedelinin 21 bin 587 TL, en yüksek peşinat bedelinin 29 bin 921 TL olduğu proje için 180 ay vade sağlanıyor.
Başvuru heyecanının başladığı TOKİ İzmir Kemalpaşa projesi için ödenecek taksit bedelleri 879,50 TL ile 1.219 TL arasında değişiyor.
Projede yer alan konutların brüt alanı 87,08 metrekare, net alanı 62,4 metrekare olarak belirlendi.
ORTA GELİR GRUBUNA 1.701 TL
TOKİ İzmir Kemalpaşa orta gelir grubu projesinde konut fiyatları 272 bin 255 TL ile 384 bin 793 TL arasında değişiyor.
Yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 25 peşinatla konut sahibi olunabilen TOKİ Kemalpaşa orta gelir grubu projesi için ödenecek taksitler 1.701 TL ile 3 bin 607 TL arasında değişiyor.
TOKİ Kemalpaşa orta gelir grubu projesinde en düşük peşinat bedeli 27 bin 225 TL en yüksek peşinat bedeli 96 bin 198 TL olarak belirlendi. Proje için 96 ay, 108 ay ve 120 ay vade sağlanıyor.
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- TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi! 21 Ekim TOKİ İzmir Kemalpaşa Çambel kura çekiliş sonuçları…
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