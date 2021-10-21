TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi! 21 Ekim TOKİ İzmir Kemalpaşa Çambel kura çekiliş sonuçları…

ORTA GELİR GRUBUNA 1.701 TL

TOKİ İzmir Kemalpaşa orta gelir grubu projesinde konut fiyatları 272 bin 255 TL ile 384 bin 793 TL arasında değişiyor.

Yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 25 peşinatla konut sahibi olunabilen TOKİ Kemalpaşa orta gelir grubu projesi için ödenecek taksitler 1.701 TL ile 3 bin 607 TL arasında değişiyor.

TOKİ Kemalpaşa orta gelir grubu projesinde en düşük peşinat bedeli 27 bin 225 TL en yüksek peşinat bedeli 96 bin 198 TL olarak belirlendi. Proje için 96 ay, 108 ay ve 120 ay vade sağlanıyor.