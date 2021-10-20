Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Turizmde hedef 22 milyar dolara çıktı

"İSTANBUL DÜNYA MARKASIDIR"

Pandemi sebebiyle birçok uluslararası etkinliklere garanti veremiyoruz. İstanbul dünya markasıdır. İstanbul'da en küçük hedef global olmaktır. Bu bir iki aylık bir proje değildir, 3 yıllık bir projedir. AKM açılırken Beyoğlu Kültür Yolu projesini de başlatıyor. Kültür sanat pandemide çok etkilendi. İstanbul ile birlikte biz kültür sanata yoğunlaşacağız. Farkındalık yaratabileceğimiz en büyük hazinemiz. Beyoğlu Kültür Yolu'nun birkaç tane amacı olacak. Ağırlıklı olarak bizim sanatçılarımız konser verecek. İnsanlar aslında pandemi ile yaşamayı öğrendiği için yönetilebilir bir hal alıyor. Uluslararası kültür sanat kurumları ile görüşme halindeyiz. Bir süre içinde tarihleri sabitlenecek. Her yıl hem ilkbahar hem de sonbahar olacak.