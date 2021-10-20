Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Turizmde hedef 22 milyar dolara çıktı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir televizyon programında programında kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, turizmde hedefin 22 milyar dolara çıktığını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmdeki son duruma dair kritik açıklamalarda bulundu.
Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"AKM 29 EKİM'DE AÇILIYOR"
Çok çok önemli bir proje çok heyecanlıyız. Kısa sürede gerçekleştirdik. Şu anda her şey hazır son rötuşları yapıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi çok büyük bir kompleks. Bütün İstanbul ekiplerimizin depoları var. Son teknoloji ile yapıldı sahne teknolojisi. Performansı artırmak istiyorsanız döner sahne sistemi olması gerekli. Oyun sırasında da sahneyi değiştirebiliyorsunuz. Burada daha hızlı olabilir etkinlik.
"24 SAAT YAŞAN MERKEZ OLACAK"
Dış cephedeki görüntünün hepsi korundu. 96 bin metrekare kapalı alan var eskisinde yarısı kadar vardı. Burayı biz 24 saat yaşayan bir merkez haline getiriyoruz. Böyle özel bir yer böyle özel bir günde açılsın istedik. O akşam bizim için çok önemli. Sinan operası ile açıyoruz. Açılış için özel yazıldı. Konusu Mimar Sinan. 2 gün üst üste o çıkacak. Ertesi gün yine sanat severler için oyun tekrar sergilenecek.
BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU PROJESİ
İlk uygulaması 29 Ekim'de başlıyor. Beyoğlu Kültür Yolu projesi festivali ile başlatıyoruz. 17 gün sürecek ve binden fazla sanatçı katılacak. 60 ayrı noktada etkinlikler olacak. Meydan etkinliklerimiz olacak. Galata Kulesi meydanında Gezi Parkı'nın meydanında buralarda bizim sanatçılarımız konserler verecek. Çok yoğunluk olmayacak, aktivitelerin hepsi ücretsiz. Kapasitenin geniş olduğu yerlerde ücretsiz. Birçok bina var. Galataport da işin içinde Galata Kulesi de Atlas Sineması da Emek sineması da işin içinde. 22 Ekim itibarıyla bir uygulama açacağız. Beyoğlu Kültür Yolu rotasındaki tüm ekinlikleri görebileceksiniz. İsterseniz size uyarı mesajları da gelecek. Galataport'tan AKM'ye uzanan hat kültür-sanat rotası oluyor.
"İSTANBUL DÜNYA MARKASIDIR"
Pandemi sebebiyle birçok uluslararası etkinliklere garanti veremiyoruz. İstanbul dünya markasıdır. İstanbul'da en küçük hedef global olmaktır. Bu bir iki aylık bir proje değildir, 3 yıllık bir projedir. AKM açılırken Beyoğlu Kültür Yolu projesini de başlatıyor. Kültür sanat pandemide çok etkilendi. İstanbul ile birlikte biz kültür sanata yoğunlaşacağız. Farkındalık yaratabileceğimiz en büyük hazinemiz. Beyoğlu Kültür Yolu'nun birkaç tane amacı olacak. Ağırlıklı olarak bizim sanatçılarımız konser verecek. İnsanlar aslında pandemi ile yaşamayı öğrendiği için yönetilebilir bir hal alıyor. Uluslararası kültür sanat kurumları ile görüşme halindeyiz. Bir süre içinde tarihleri sabitlenecek. Her yıl hem ilkbahar hem de sonbahar olacak.
"KIZ KULESİ'NİN FARKLI BİR RUHU OLACAK"
(Kız Kulesi) Nisan 2022'de açacağız. Orayı da yeme içme işleminden ayırıyoruz. Ziyaret bölgesi haline getiriyoruz. Kız Kulesi'ne çok değişik bir ruh katacağız. Sadece resmi olmaktan çıkacak videoları da olacak. Şu anda Galata Kulesi Topkapı Sarayı kadar ziyaretçi alıyor. Demek ki doğrusunu yaparsanız... Etkinliklerle zenginleştirdiğimiz zaman çok daha değerlenecek. 4 katına çıktı ziyaretçi sayısı. Bizim en büyük şansımız İstanbul konusunda sayın Cumhurbaşkanımızın bir dönem İstanbul başkanlığı yapması.
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