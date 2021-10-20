Avrupa’da fiyat katlanıyor enflasyon aynı! Lobinin derdi başka

Yabancı medya faiz üzerinden Türkiye'yi hedef aldı. Merkez Bankası'nın yarınki toplantısı öncesinde kur baskısı da devam ediyor. Peki perde arkasında ne var? Avrupa ülkelerinde son durum ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı. Erdem, "Hala parmak sallamaya devam ediyorlar. Sakın faizi indirme kuru yükseltiriz diye." dedi.

Avrupa'da fiyatlar katlanmasına rağmen enflasyon ve faiz aynı. Yabancı medya ise Türkiye üzerinde kirli bir operasyona girişti. Piyasaların gözü ise yarınki Merkez Bankası'nın faiz toplantısında. Kritik toplantı öncesi kur saldırıları sürüyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"PARMAK SALLAMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Erdem, "Reuters ile başlayan The Financial Times ile devam eden Merkez Bankası Başkanı görevden alınacak yalanı ortaya atılarak kurdaki yükselişi sağlamaları içeride de buna çanak tutan insanların olması bir noktada bu oyunu gözler önüne sermişti. Ama bu oyun bozuldu fakat faiz toplantısı öncesi kur baskısına devam ediyorlar. Hala parmak sallamaya devam ediyorlar. İşte sakın faizi indirme kuru yükseltiriz diye." ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VE FAİZ AYNI!

- AVRUPA'DA ENERJİ FİYATLARI ORTALAMA %150 ARTTI

- TEDARİK DURDU, GIDA FİYATLARI İKİYE KATLANDI

- HAMMADDE VE EMTİADA FİYATLAR %100 ARTIŞ GÖSTERDİ

- NEDENSE ENFLASYON HEP YERİNDE SAYDI

- FAİZ ORANLARI SIFIRDA KALMAYA DEVAM ETTİ

AVRUPA'DA FİYAT KATLANIYOR ENFLASYON AYNI!

Erdem, "Bizde fiyatlar artınca enflasyon oluyor diyoruz ya orada nedense fiyatlar %150, %100 artmasına rağmen enflasyonları hep aynı buna rağmen faiz oranlarını sıfırda tutuyorlar. Enflasyonun altında faizi tutuyorlar hatta negatif enflasyon olan yerler var. Battı dediğimiz Yunanistan'da bile enflasyon 1.2" şeklinde konuştu.

LOBİNİN DERDİ BAŞKA

Yurt dışındaki medya ve içerideki uzantılarıyla beraber bir dertler var. Dertleri neydi?

- TÜRKİYE PANDEMİDE POZİTİF BÜYÜDÜ

- 2021 YILINDA BÜYÜME SÜRDÜ YIL SONU %9'U GEÇECEK

- ENERJİ FİYATLARI AVRUPA'NIN YARISI KADAR ARTTI, ÇOĞU VATANDAŞA YANSIMADI

- ANCAK LOBİ FAİZ İNMESİN YAYGARASINA BAŞLADI

- "FAİZ ENFLASYONUN ALTINDA OLMAZ, REEL FAİZ İSTERİZ" KOROSU KURULDU

- AMAÇ YÜKSEK KUR YÜKSEK ENFLASYON YÜKSEK FAİZ İLE EKONOMİYİ SÖMÜRMEK

FİYAT KATLANDI ENFLASYON DEĞİŞMEDİ (OCAK-EKİM)

Almanya'da elektrik %150, demir-çelik %180, kiralar %30 artmış ama enflasyon 3.9 faiz sıfır. Enflasyon nedense yükselmemiş. İşte Avrupa ülkelerindeki veriler…

ÜLKE ELEKTRİK (%) DEMİR-ÇELİK (%) KİRA (%) GIDA (%) ENFLASYON (%) FAİZ (%)

ALMANYA 150 180 30 30 3.9 0

İNGİLTERE 221 150 60 40 3.2 0,10

İSPANYA 157 120 60 40 3.3 0

İTALYA 154 110 50 35 2.6 0

FRANSA 123 95 60 30 2,4 0

YUNANİSTAN 180 120 70 30 1.2 0

REEL FAİZ YOK!

ÜLKE ENFLASYON FAİZ

ALMANYA 3.9 0

İSPANYA 3.3 0

İNGİLTERE 3.2 0.10

AVUSTURYA 3.1 0

HOLLANDA 2.7 0

İTALYA 2.6 0

FRANSA 2.4 0

YUNANİSTAN 1.2 0

"BU OYUNLARA GELMEMEMİZ LAZIM"

Erdem, "Yarın Merkez Bankası toplanacak. Elbette ekonominin gereği neyse ona karar verecek. Faizi indirmesi gerekiyorsa indirecek, sabit tutması gerekiyorsa sabit tutacak dengeleri tutarak. Ama sadece Türkiye'de bir sıkıntı varmış sadece Türkiye'de fiyatlar artıyormuş gibi düşünüp şunları görmezden gelmek onların işine geliyor. Türkiye'de birkaç yalan haberle kuru oynatma çabaları da var. Bu oyunlara da gelmememiz lazım." şeklinde konuştu.