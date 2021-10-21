21 Ekim 2021, Perşembe
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Gözler bugün Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak. Bugün (21 Ekim 2021) saat 14:00’da başlayacak ve merakla beklenen toplantıdan ne kararlar çıkacak? Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? TCMB, bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekmişti. İşte son dakika ekonomi haberimizin ayrıntıları…