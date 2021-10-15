Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan açıklamalar: Merkez Bankası rezervleriyle güçlüdür

Görüşme sonrası açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu şöyle konuştu:

KAVCIOĞLU: MERKEZ BANKASI'NI HERKES SAHİPLENMELİDİR

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu da görüşmeyle ilgili açıklamasında "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Merkez Bankası'nı herkes sahiplenmelidir. Merkez Bankası bu ülkenin en güzide kurumlarından biridir. Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü ifade edeyim. Merkez Bankası kararı kendi Para Politikası Kurulu kararıyla almaktadır. Merkez Bankası rezervleriyle güçlüdür, 125 milyar dolara yaklaştı. Merkez Bankası'nın açıklamaları nettir" şeklinde konuştu.

"GÖREVDEN ALMALARIN BİR KISMI BİZİM TERCİHİMİZ"

Merkez Bankası'ndaki görevden almalarla ilgili konuşan Kavcıoğlu, "Bütün kurumlarda olabilen şeyler. bir kısmı bizim tercihimiz, bir kısmı arkadaşların tercihi. 21'inde bir karar vereceğiz. Bu karar herkesin kararı. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacaktır. Tamamen kendi süreci içinde gelişen görev değişimidir" dedi.