Şahap Kavcıoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na üslup dersi: Merkez’i siyasete alet etme

REZERV 35 MİLYAR DOLAR ARTTI

Merkez Bankası'nın rezervleriyle, rakamlarıyla, fiyat istikrarı alanındaki mücadelesiyle güçlü olduğunu vurgulayan Başkan Kavcıoğlu, son 7 ayda rezervlerin 35 milyar dolar arttığını dile getirdi. Kavcıoğlu, "Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Son yedi ayda 35 milyar dolara yakın rezerv artışı olmuştur. Merkez Bankası'nın bütün rakamları ve iletişimi açık ve nettir. Üzerine spekülasyon yapmak ülkemize ve Merkez Bankası'na zarar verir. Merkez Bankası'nı bu kadar çok haksız ve yanlış bir şekilde eleştirmek doğru değil" diye konuştu. Kurumdaki görevden almalarla ilgili konuşan Kavcıoğlu, "Bütün kurumlarda olabilen şeyler. Bir kısmı bizim tercihimiz, bir kısmı arkadaşların tercihi" açıklamasını yaptı.

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