Şahap Kavcıoğlu’ndan Kılıçdaroğlu'na üslup dersi: Merkez'i siyasete alet etme
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, teamüllere aykırı olarak Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan randevu istedi. Görüşmeye de kaba üslupla, “15.30’da MB’ye gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak” diyerek gitti. Rezervlerin 125 milyar dolara ulaştığını öğrenen Kılıçdaroğlu'na, "Merkez’i siyasete alet etmeyin" diyerek Kavcıoğlu üslup dersi verdi.
Ankara dün sürpriz bir görüşmeye odaklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi tahammüllerde olmayan bir şekilde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan görüşme talep etti. Görüşme talebi olumlu karşılanan Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'na gitmeden önce kaba bir üslupla, "Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz" dedi. Faik Öztrak, Selin Sayek Böke ve Bülent Kuşoğlu'nu yanına alan Kılıçdaroğlu, 15:30'da Merkez Bankası'na gitti. Başkan Kavcıoğlu, ana muhalefet liderini Merkez Bankası'na gelişte girişte karşıladı.
MERKEZ'İN İYİ BİR KADROSU VAR
Kılıçdaroğlu, bir buçuk saat süren görüşmede, Merkez Bankası'nın rezervlerinin yükseldiğini öğrendi. Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Dövizin sürekli TL karşısında yükselmesi karşısında endişelerimizi ifade ettik. Merkez Bankası'nın iyi bir kültürü var. Bu kültürün yok olmamasını istedik. İyi bir kadrosu var, kadronun korunmasını istedik. Her türlü yardımı yapabileceğimizi ilettik" dedi.
SİYASETE ALET ETMEYİN
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili bir açıklamalarda bulundu. Görüşme talebinin Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini ve bu talebi kabul ettiklerini dile getiren Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.
MB'Yİ HERKES SAHİPLENMELİ
Merkez Bankasının rakamları üzerine spekülasyon yapmanın ülkeye zarar vereceğini söyleyen Kavcıoğlu, "Sağ olsunlar geldiler, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha önceki eleştirileriyle ilgili açıklamalar yaptık. Merkez Bankası'nı herkes sahiplenmelidir. Merkez Bankası bu ülkenin en güzide kurumlarından biridir. Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü ifade edeyim. Merkez Bankası rezervleriyle, rakamlarıyla, fiyat istikrarı alanındaki mücadelesiyle güçlüdür" dedi.
İHANETLE SUÇLAMIŞTI
Rezerve ilişkin iddialarını gündemden düşürmeyen CHP ve Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın son faiz indirimi ve bankanın yönetiminde yaşanan değişikliklerle tartışmaları alevlendirmişlerdi. Kılıçdaroğlu, ziyaret öncesi de sert mesajlar verdi. Önceki gün Twitter'deki sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı'nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor" demişti.
REZERV 35 MİLYAR DOLAR ARTTI
Merkez Bankası'nın rezervleriyle, rakamlarıyla, fiyat istikrarı alanındaki mücadelesiyle güçlü olduğunu vurgulayan Başkan Kavcıoğlu, son 7 ayda rezervlerin 35 milyar dolar arttığını dile getirdi. Kavcıoğlu, "Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Son yedi ayda 35 milyar dolara yakın rezerv artışı olmuştur. Merkez Bankası'nın bütün rakamları ve iletişimi açık ve nettir. Üzerine spekülasyon yapmak ülkemize ve Merkez Bankası'na zarar verir. Merkez Bankası'nı bu kadar çok haksız ve yanlış bir şekilde eleştirmek doğru değil" diye konuştu. Kurumdaki görevden almalarla ilgili konuşan Kavcıoğlu, "Bütün kurumlarda olabilen şeyler. Bir kısmı bizim tercihimiz, bir kısmı arkadaşların tercihi" açıklamasını yaptı.
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