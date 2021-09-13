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Fahiş fiyatlara çözüm yolda! Gıda fiyatlarındaki artış nasıl önlenecek? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 13.09.2021 10:16
Son dakika haberi... Fiyatlar marketlerde neden farklı? Ürünler tarladan sofraya gelene kadar neden fahiş fiyatlara çıkıyor? Bu artışa çözüm nasıl olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
Fahiş fiyatlara çözüm yolda FAHİŞ FİYATLARA ÇÖZÜM YOLDA
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Fahiş fiyatlara çözüm yolda
Fahiş fiyatlara çözüm yolda
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