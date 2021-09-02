Fahiş fiyata karşı yasa! Küçük bakkallar korunacak

ÖTV İNDİRİMİ, HİBE DESTEĞİ

Antalya'dan Ankara'ya getirilen 100 tonluk ürünün ortalama 20 tonu bozuluyor. Bu durum maliyeti artırırken, ürüne de fiyat artışı olarak yansıyor. Ancak soğuk zincir taşımacılığıyla, ürünler soğuk kamyonlarla taşındığında çürüme ve bozulma da azalmış olacak. Böylece gıda fiyatlarını düşürmesi öngörülen düzenleme kapsamında, KDV'den muaf tutma, ÖTV indirimi ya da yüzde 10-20 hibe desteği gibi seçenekler değerlendiriliyor.