Tarladan markete fahiş fiyat farkı! Bakanlık fırsatçılara geçit vermeyecek

Faruk Erdem'in A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

Fiyatlama alışkanlıkları ve gıda enflasyonu konusu çok önemli. Tarladan markete kadar olan serüven arasında yapısal bir sorun var. Bunun yasal bir zemine oturması lazım. Tarladan alıcıya kadar bir ürün neredeyse 7 tane el değiştiriyor. Her aşamada bir komisyon devreye giriyor. Bu zincir sırasında bir de israflar ortaya çıkıyor. Tarladan çatala soğuk zinciri kurmak zorundayız.