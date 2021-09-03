Tarladan markete fahiş fiyat farkı! Bakanlık fırsatçılara geçit vermeyecek
Tarladan çıkıp vatandaşın sofrasına kadar gelen sebze ve meyvede fahiş fiyat farklı tepki çekmeye devam ediyor. Üretici ve tüketici kaybederken arada bulunan komisyoncular kazanmaya devam ediyor. Bu süreçte bir de yaşanan israflar üreticinin ve vatandaşın cebini yakıyor. Bakanlık fırsatçılara geçit vermemek için çalışmalarını sürdürüyor. Eylül ayı itibariyle hal ve perakende yasası için harekete geçilecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Fiyatlama alışkanlıkları ve gıda enflasyonu konusu çok önemli. Tarladan markete kadar olan serüven arasında yapısal bir sorun var. Bunun yasal bir zemine oturması lazım. Tarladan alıcıya kadar bir ürün neredeyse 7 tane el değiştiriyor. Her aşamada bir komisyon devreye giriyor. Bu zincir sırasında bir de israflar ortaya çıkıyor. Tarladan çatala soğuk zinciri kurmak zorundayız.
Yüzde 400'leri bulan fiyatlamalar var. Yazın meyve ve sebze ucuz olur derken yazın zam şampiyonları yaz sebze meyveleri oluyor. Domates ve salatalığın şampiyon olması bir sıkıntıyı işaret ediyor. Marul ve benzeri ürünlerin üretimin azalmasıyla yükselme gösterdi. Burada kaybeden üretici ve tüketici kazananlar ise arada bulunanlar.
Burada bir değişim yaratmak için fiyatlama alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor. Bunu çözmek için 2 tane yasanın gelmesi gerekiyor. Bir tanesi Hal Yasası. Haller yasasının mutlaka düzenlenmesi lazım. Üreticinin ve tüketicinin buluşacağı bir yasa gerekiyor.
Zincir marketleri bir düzene sokacak bir perakende yasası şart. Eylül ayı ile birlikte iki yasa içinde harekete geçilecek. Gıda fiyatlarını denetleyen bir erken uyarı sistemi de kuruldu.
EN BÜYÜK FARK MARULDA
Ürün Üretici (TL/kg) Market (TL/kg) Fark (%)
Marul (adet) 1,45 4,83 233,10
Sivri biber 1,95 6,44 230,26
Maydanoz (adet) 0,69 2,16 213,04
Elma 2,2 6,65 202,27
Patlıcan 2 5,99 199,50
Kabak 2,2 6,11 177,73
Yeşil fasulye 4,83 13,26 174,53
Salatalık 2,74 7,49 173,36
1 lt süt 2,98 7,68 157,72
Havuç 1,9 4,88 156,84
SALATALIK ŞAMPİYON
Ürün 26 Temmuz(TL/kg) 26 Ağustos (TL/kg) Artış (%)
Salatalık 4,43 7,49 69,07
Yeşil fasulye 8,55 13,26 55,09
Kabak 4,31 6,11 41,76
Limon 7,21 10,21 41,61
Patlıcan 4,38 5,99 36,76
Marul (adet) 3,74 4,83 29,14
Maydanoz (adet) 1,8 2,16 20,00
Antep fıstığı 99,32 119,01 19,82
Yumurta 0,9 1,07 18,89
Kuru kayısı 42,35 49,42 16,69
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