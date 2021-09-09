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Marketlerde fahiş fiyat denetimi! Ticaret Bakanlığı ekipleri marketlerde

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Marketlerde fahiş fiyat denetimi! Ticaret Bakanlığı ekipleri marketlerde

Tarladan sofraya uzanan tedarik zinciri iki ayaklı yol haritasıyla kısalacak. Atılacak adımlardan biri e-Satış platformları, bir diğeri ise kooperatifçilik ve haller yasası üzerinde olacak. Hazırlıkları tamamlanan iki düzenlemenin yeni yasama döneminde Meclis'e taşınması bekleniyor. Bu gelişmeyi takiben Ticaret Bakanlığı ekipleri de marketlerde fahiş fiyat denetimine çıktı. Detayları denetimi takip eden A Haber ekiplerinden Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş'ın açıklamalar:

"Ticaret Bakanlığı marketlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili özel ekip kurdu. Bu ekipler Ankara'da denetimlerine başladı. İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli ve ekibi marketlerde fiyatları denetledi.

Bu denetimlerde etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark varsa veya bir ürünün alış fiyatı ile satış fiyatı arasında çok büyük fark varsa cezai işlem uygulanıyor. Ürünlerin sadece fiyat etiketine bakılmıyor.

Ürünlerin kalitesine nereden gelip gelmediğine bakılıyor ürünün cinsi ile ilgili de doğru bilgi verildiğine dair denetimler yapılıyor. Alışveriş arabasına raflardan rastgele ürünler seçiliyor. Bu ürünler kasaya götürülüyor.

Eğer bu ürünlerin kasa ve etiket fiyatı arasında bir uyumsuzluk söz konusu olursa cezai işlem uygulaması yapılacak. Burada yapılan incelemeler ve fiyatlar Fiyat Değerlendirme Merkezi'ne iletilecek eğer ki bir uygunsuzluk tespit edilirse gereken adımlar atılacak.

Bu cezai işlemin alt sınırı 10 bin 900 liradan başlarken 109 bin 110 liraya kadar çıkabiliyor. Bakanlık tarafından oluşturulan özel ekip hiçbir şeyi atlamadan denetimlerini yapıyor."

Sadece A Haber’de! Bakanlık özel ekip kurdu SADECE A HABER'DE! BAKANLIK ÖZEL EKİP KURDU
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