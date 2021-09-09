Marketlerde fahiş fiyat denetimi! Ticaret Bakanlığı ekipleri marketlerde

Eğer bu ürünlerin kasa ve etiket fiyatı arasında bir uyumsuzluk söz konusu olursa cezai işlem uygulaması yapılacak. Burada yapılan incelemeler ve fiyatlar Fiyat Değerlendirme Merkezi'ne iletilecek eğer ki bir uygunsuzluk tespit edilirse gereken adımlar atılacak.