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Raflardaki fahiş fiyatlar nasıl düşecek? Raflarda son durum ne?

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceklerini söyledi. Peki fiyatlar nasıl düşürülebilir? Aynı ürüne neden farklı fiyatlar uygulanıyor? Raflardaki son durum ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in konuğu olan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 11.09.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 11:56
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Raflardaki fahiş fiyatlar nasıl düşecek? Raflarda son durum ne?

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Fahiş fiyatların önüne geçilecek ve geçilmek zorunda çünkü gıda yani beslenmek için gerekli olan unsur tüketicinin evrensel temel haklarındandır. Dünyadaki her sosyal devlette serbest piyasa ortamında başıboş bırakılmaz.

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Raflardaki fahiş fiyatlar nasıl düşecek? Raflarda son durum ne?

Kuru fasulyenin fiyatı şu anda 20 liraya ulaşmış durumda. Nohut ta aynı durumda şu anda. Bunlar vatandaşın yemekleri ve fiyatlar ortada. Bulgur en temel gıdalardan biri ve 7 lirayı aşacak duruma geldi. Şu anda 7 lira 8 liradan aşağıya bu ürünleri alamıyorsunuz.

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Raflardaki fahiş fiyatlar nasıl düşecek? Raflarda son durum ne?

Meyveye baktığınız zaman durumda aynı şekilde sürüyor. Elma 12 liraya gelmiş durumda. Elma ihraç eden bir ülkeydik fiyatlar ortada.

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Raflardaki fahiş fiyatlar nasıl düşecek? Raflarda son durum ne?

Şu anda muzun alış fiyatı 10 lira ama satış fiyatı 22 lirayı aşmış durumda.

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Raflardaki fahiş fiyatlar nasıl düşecek? Raflarda son durum ne?

Şu anda salataya sıktığımız limon 9 liraya gelmiş durumda. Soğan 7 lira pırasa 8 lira. Kıvırcık 4 lira ve yerine göre bu fiyat daha çok artıyor.