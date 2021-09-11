Raflardaki fahiş fiyatlar nasıl düşecek? Raflarda son durum ne?

Kuru fasulyenin fiyatı şu anda 20 liraya ulaşmış durumda. Nohut ta aynı durumda şu anda. Bunlar vatandaşın yemekleri ve fiyatlar ortada. Bulgur en temel gıdalardan biri ve 7 lirayı aşacak duruma geldi. Şu anda 7 lira 8 liradan aşağıya bu ürünleri alamıyorsunuz.