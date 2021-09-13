Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ve Ekim ayında faizler düşecek mi? İhtiyaç, taşıt, konut...
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yatırım yapmak isteyenler ve yatırımcılar Eylül ayının son günlerine geldiğimiz dönemde faizlerin düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak faiz kararı yakından ilgilendiriyor. İşte, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ve Ekim ayında faizler düşecek mi? İhtiyaç, taşıt, konut...
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ve Ekim ayında faizler düşecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından Eylül ayının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ve Ekim ayında faizler düşecek mi? İhtiyaç, taşıt, konut..
MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN AÇILANACAK?
Merkez Bankası faiz kararı önümüzdeki hafta 23 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Son kararlarda sabit seviyede tutan MB'nin dolardaki düşüş sonrası faiz indirimine gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.
MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYINDA FAİZLERİ SABİT TUTMUŞTU
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit tutmaya karar verdiği bildirildi.
Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizinin, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği vurgulanan duyuruda, "Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir.
Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir." değerlendirmesi yapıldı.
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