Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ve Ekim ayında faizler düşecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından Eylül ayının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ve Ekim ayında faizler düşecek mi? İhtiyaç, taşıt, konut..

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı önümüzdeki hafta 23 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Son kararlarda sabit seviyede tutan MB'nin dolardaki düşüş sonrası faiz indirimine gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.