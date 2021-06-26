Bir rüya gerçek oluyor! İşte Kanal İstanbul hakkında tüm merak edilenler

Asrın projesi Kanal İstanbul'da büyük gün geldi, çattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kanal İstanbul için ilk köprünün temelini atacak. Türkiye'ye büyük fayda sağlayacağı belirtilen ve İstanbul Boğazı'ndaki tehlikeleri sıfıra indireceği kaydedilen Kanal İstanbul projesi hakkında vatandaşların merak ettiği sorulara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sunum ile cevap verdi. Akıllardaki Kanal İstanbul Türkiye'ye neler kazandıracak? Projenin güzergahı neresi? Kanal İstanbul'dan yılda kaç gemi geçecek? gibi soruların cevabını haberimizin detayında bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.06.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 15:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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