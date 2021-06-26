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Bir rüya gerçek oluyor! İşte Kanal İstanbul hakkında tüm merak edilenler

Asrın projesi Kanal İstanbul'da büyük gün geldi, çattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kanal İstanbul için ilk köprünün temelini atacak. Türkiye'ye büyük fayda sağlayacağı belirtilen ve İstanbul Boğazı'ndaki tehlikeleri sıfıra indireceği kaydedilen Kanal İstanbul projesi hakkında vatandaşların merak ettiği sorulara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sunum ile cevap verdi. Akıllardaki Kanal İstanbul Türkiye'ye neler kazandıracak? Projenin güzergahı neresi? Kanal İstanbul'dan yılda kaç gemi geçecek? gibi soruların cevabını haberimizin detayında bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.06.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 15:19
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Bir rüya gerçek oluyor! İşte Kanal İstanbul hakkında tüm merak edilenler
Bir rüya gerçek oluyor! İşte Kanal İstanbul hakkında tüm merak edilenler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından itibaren "rüyası" olduğunu belirttiği ve Başbakan iken 27 Nisan 2011'de "çılgın proje" olarak kamuoyuna duyurduğu, İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul, bugün ilk köprünün temelinin atılmasıyla fiilen hayata geçirilmeye başlanacak.

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Bir rüya gerçek oluyor! İşte Kanal İstanbul hakkında tüm merak edilenler
Bir rüya gerçek oluyor! İşte Kanal İstanbul hakkında tüm merak edilenler

Gemi trafiğinde tonajlardaki artış, gemi boyutlarının büyümesi, akaryakıt ve tehlikeli maddeleri taşıyan gemi geçişlerinin fazlalaşması İstanbul üzerinde baskı oluştururken, İstanbul Boğazı'nda su yolu ulaşımını riske eden keskin dönüşler, kuvvetli akıntılar ve transit gemi trafiğiyle dik kesişen kent içi deniz trafiği, alternatif bir geçiş koridorunun planlanmasını zorunlu hale getirdi.

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Bir rüya gerçek oluyor! İşte Kanal İstanbul hakkında tüm merak edilenler
Bir rüya gerçek oluyor! İşte Kanal İstanbul hakkında tüm merak edilenler

Avrupa Yakası'nda Karadeniz ile Marmara Denizi'nin arasına yapılacak Kanal İstanbul'un uzunluğu yaklaşık 45 kilometre, taban genişliği minimum 275 metre ve derinliği 20,75 metre olacak.

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Bir rüya gerçek oluyor! İşte Kanal İstanbul hakkında tüm merak edilenler
Bir rüya gerçek oluyor! İşte Kanal İstanbul hakkında tüm merak edilenler

Kanal İstanbul ile "İstanbul Boğazı'nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması ve güvenliğinin artırılması", "deniz trafiğinden kaynaklanan yükün azaltılması", "Boğaz'ın trafik güvenliğinin ve seyir emniyetinin sağlanması", "yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun oluşturulması" ve "olası bir İstanbul depremi dikkate alınarak yatay mimariye dayalı depreme dayanıklı modern bir yerleşim alanı oluşturulması" amaçlanıyor.

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Bir rüya gerçek oluyor! İşte Kanal İstanbul hakkında tüm merak edilenler
Bir rüya gerçek oluyor! İşte Kanal İstanbul hakkında tüm merak edilenler

İŞTE BAKANLIĞIN KANAL İSTANBUL'UN ÖNEMİNİ ANLATAN O SUNUMUNDAN ÇARPICI VERİLER: