Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Hangi firma yapacak? Kaç km, genişliği ne kadar olacak? İşte güzergahı...

Kanal İstanbul ne zaman bitecek, kaç yıl sürecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli bugün atılacak. Bu gelişmelerin ardından gözler Kanal İstanbul'un detaylarına çevrildi. Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. İlk köprü Sazlıdere Barajı üzerine kurulacak. Peki, Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Hangi firma yapacak? Kaç km, genişliği ne kadar olacak? İşte güzergahı...

Giriş Tarihi: 26.06.2021 15:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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