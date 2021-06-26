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Haberler Galeri Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Hangi firma yapacak? Kaç km, genişliği ne kadar olacak? İşte güzergahı...

Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Hangi firma yapacak? Kaç km, genişliği ne kadar olacak? İşte güzergahı...

Kanal İstanbul ne zaman bitecek, kaç yıl sürecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli bugün atılacak. Bu gelişmelerin ardından gözler Kanal İstanbul'un detaylarına çevrildi. Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. İlk köprü Sazlıdere Barajı üzerine kurulacak. Peki, Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Hangi firma yapacak? Kaç km, genişliği ne kadar olacak? İşte güzergahı...

Giriş Tarihi: 26.06.2021 15:04
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Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Hangi firma yapacak? Kaç km, genişliği ne kadar olacak? İşte güzergahı...

Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Başakşehir'deki Sazlıdere Barajı Mevkii'nde gerçekleştirilen törenle Kanal İstanbul projesi fiilen hayata geçirilecek. Bugün başlayacak Kanal İstanbul projesi ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Kanal İstanbul ile ilgili merak edilenleir yazımızda ele aldık. Peki, Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Hangi firma yapacak? Kaç km, genişliği ne kadar olacak? İşte güzergahı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Hangi firma yapacak? Kaç km, genişliği ne kadar olacak? İşte güzergahı...

KANAL İSTANBUL HANGİ FİRMA YAPACAK?

İnşaat maliyeti 75 milyar lira olarak öngörülen Kanal İstanbul'un, kamu-özel iş birliği kapsamında yapılması planlanıyor. Başkan Erdoğan projeyi açıkladığı toplantıda, projenin tamamıyla milli kaynaklardan karşılanacağını da belirtmişti.

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Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Hangi firma yapacak? Kaç km, genişliği ne kadar olacak? İşte güzergahı...

KAÇ KM, GENİŞLİĞİ NE KADAR OLACAK?

Avrupa Yakası'nda Karadeniz ile Marmara Denizi'nin arasına yapılacak Kanal İstanbul'un uzunluğu yaklaşık 45 kilometre, taban genişliği minimum 275 metre ve derinliği 20,75 metre olacak.

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Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Hangi firma yapacak? Kaç km, genişliği ne kadar olacak? İşte güzergahı...

KANAL İSTANBUL NE ZAMAN, KAÇ YILDA BİTECEK?

İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmalarının 1,5 yıl, kanal inşaatının 5,5 yıl sürmesi, projenin tamamlanma süresinin 7 yıl olması öngörülüyor.

İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk devasa şehirler kurulması planlanıyor.

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Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Hangi firma yapacak? Kaç km, genişliği ne kadar olacak? İşte güzergahı...

KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI

Kanal İstanbul Projesinin güzergâhının belirlenmesi için 5 ayrı alternatif koridor üzerinde çalışılmıştır. Alternatif güzergâhların çevresel etkileri ve yerüstü su ve toprak kaynaklarına, yeraltı su kaynaklarına, ulaştırma ağlarına, kültür ve tabiat varlıklarına etkileri incelenmiştir. Ayrıca, inşaat maliyeti ve süreleri kıyaslanmıştır.