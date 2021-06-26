Kanal İstanbul için tarih an geldi! 1 günlük geliri ile okul bile yapılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın açıklamaları:

"Türkiye'deki tüm insanlar gibi bende çok heyecanlıyım. 10 yıl boyunca devletimizin her türlü tüm kurumlarının yaptığı ve bugün de temel atarak bir üst tura çıktığımız andayız.

Biz bu süreçte yapılan tüm eleştirilere kulak verdik. Bunların tamamına gerek ÇED raporuyla gerek diğer raporlarla gereken cevabı verdik. Deprem iddiasını ortaya attılar ancak bu iddia bir profesör tarafından yalanlandı.