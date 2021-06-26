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Kanal İstanbul için tarih an geldi! 1 günlük geliri ile okul bile yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılacak olan 6 köprüden ilkinin temeli atılacak. 15 milyar dolar yatırımla hayata geçecek projeyle Türkiye’nin ekonomisi değişim sürecine girecek ve İstanbul Boğazı’nda kaza riskleri ortadan kaldırılacak. Yaklaşık 45 km'lik proje Marmara'dan Karadeniz'e uzanacak. Kanal İstanbul tamamlandığında günde 150-160 gemi tarafından kullanılacak. Panama Kanalı'yla kıyaslandığında dört katı büyüklüğünde hizmet verecek. Panama Kanalı'nı her gün ortalama 40 gemi kullanırken yıllık ortalama 1,5 milyar dolar gelir sağlanıyor. Benzer geçiş yollarından Süveyş Kanalı'nda ise günde 54 gemi geçiş yapıyor. Yıllık kazancı 4 milyar dolar. İki kanalın bulunduğu ülkelere getirdiği kazanımlara bakılacak olursa Kanal İstanbul'u günde ortalama 150 gemi kullanacak ve bu sayede 8 milyar dolar Türk ekonomisine gelir sağlanmış olacak. Kanal İstanbul ile ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ değerlendirdi.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 26.06.2021 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
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Kanal İstanbul için tarih an geldi! 1 günlük geliri ile okul bile yapılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın açıklamaları:

"Türkiye'deki tüm insanlar gibi bende çok heyecanlıyım. 10 yıl boyunca devletimizin her türlü tüm kurumlarının yaptığı ve bugün de temel atarak bir üst tura çıktığımız andayız.

Biz bu süreçte yapılan tüm eleştirilere kulak verdik. Bunların tamamına gerek ÇED raporuyla gerek diğer raporlarla gereken cevabı verdik. Deprem iddiasını ortaya attılar ancak bu iddia bir profesör tarafından yalanlandı.

İstanbul'da depremle ilgili bir dönüşüm yapılacaksa rezerv alanlarla ihtiyaç olduğunu herkes söylüyor. Bu bölgenin önemli bir imkan ve fırsat olduğunu dile getiriyorlar. Yerel belediyelerinde bunu değerlendirmesi gerekir.

Bu proje hem yurt içindeki hem yurt dışındaki herkese açık bir proje. Hepsinin girebileceği ve hepsinin takip edebileceği bir proje. Bu işi yapacakların siyasi görüşüne ya da başka bir şeyine bakmamız mümkün değil. Bu zaman kadar böyle şeylere bakmadık.

Bu projede devletin ve milletin cebinden bir lira çıkmayacak. Kendi kendini finanse eden bir proje olarak öne çıkacak.

Bir süre sonra kar etmeye ve ülkeye katkı sağlamaya başlayacak. 1 günlük geliri ile bir okul 1,5 günlük geliri ile 100 yataklı bir hastane yapılabilecek.

Bu proje 12 yılda kendini finanse edecek. Burada bizim ufuk farkımız ortaya çıkacak. Bunu milletimizin hizmetine sunacağız.

Dünyada 10 tane büyük projenin 6 tanesi ülkemiz tarafından yürütüldü ve bir çoğunluğu faaliyete geçti.

Bu proje hizmete girdiğinde bu ülkeyi yönetenlerin elindeki çok büyük bir güç, büyük bir imkan ve fırsat ortaya çıkacak."

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