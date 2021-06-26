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Haberler Galeri Türkiye'ye çağ atlatacak dev proje Kanal İstanbul! Vatandaş akın etti! Başkan Erdoğan'a sevgi seli

Türkiye'ye çağ atlatacak dev proje Kanal İstanbul! Vatandaş akın etti! Başkan Erdoğan'a sevgi seli

Türkiye'nin en önemli projesi olan Kanal İstanbul'da ilk kazma bugün vuruldu. Başkan Erdoğan ve ekibinin yıllardır üzerinde titizlikle çalıştığı dev proje, Türkiye'ye çağ atlatacak. Kanal'ın ilk köprü temel atma töreni için bölgeye gelen Başkan Erdoğan'ı kalabalık bir insan topluluğu karşıladı. Başkan Erdoğan'a sevgilerini göstermek isteyen kalabalık, adeta birbirleriyle yarıştı. Başkan Erdoğan kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla ilgilenerek, onlarla sohbet etti. İşte tarihi törene damga vuran o görüntüler.

Giriş Tarihi: 26.06.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 15:38
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Türkiye'ye çağ atlatacak dev proje Kanal İstanbul! Vatandaş akın etti! Başkan Erdoğan'a sevgi seli

Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olan Kanal İstanbul'un ilk köprüsü için bugün temel atıldı. Kanal İstanbul üzerinde yapılacak olan Sazlıdere Köprüsü temel atma töreninde açıklamalarda bulununan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin kalkınma tarihine yeni bir sayfa açıyoruz. Amacımız İstanbul Boğazı'nı ve çevresini korumaktır. Projenin her aşaması hukuka ve bilime uygun yürütüldü." dedi. Erdoğan, "Bay Kemal bak bu çeşme açılışı değil. Dünyada örnek kanallardan bir tanesinin temelini atıyoruz." diyerek muhalefete seslendi.

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Türkiye'ye çağ atlatacak dev proje Kanal İstanbul! Vatandaş akın etti! Başkan Erdoğan'a sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İBB başkanlığından bugüne "rüyam" dediği ve başbakan iken 27 Nisan 2011'de "çılgın proje" olarak kamuoyuna duyurduğu Kanal İstanbul, ilk köprünün bugün yapılacak temel atma töreniyle fiilen hayata geçiriliyor.

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Türkiye'ye çağ atlatacak dev proje Kanal İstanbul! Vatandaş akın etti! Başkan Erdoğan'a sevgi seli

ÇILGIN PROJE

Kuzey Marmara Otoyolu'na entegre olan Sazlıdere geçişini sağlayacak köprünün ana açıklığı 440 metre. Köprünün sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleriyle toplam uzunluğu 1618 metre olacak.

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Türkiye'ye çağ atlatacak dev proje Kanal İstanbul! Vatandaş akın etti! Başkan Erdoğan'a sevgi seli

Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli hizmet edecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. Gergin eğik askılı köprünün kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.

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Türkiye'ye çağ atlatacak dev proje Kanal İstanbul! Vatandaş akın etti! Başkan Erdoğan'a sevgi seli

İŞTE TARİHİ TÖRENE DAMGA VURAN O GÖRÜNTÜLER