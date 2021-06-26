26 Haziran 2021, Cumartesi
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Türkiye'ye çağ atlatacak dev proje Kanal İstanbul! Vatandaş akın etti! Başkan Erdoğan'a sevgi seli
Türkiye'nin en önemli projesi olan Kanal İstanbul'da ilk kazma bugün vuruldu. Başkan Erdoğan ve ekibinin yıllardır üzerinde titizlikle çalıştığı dev proje, Türkiye'ye çağ atlatacak. Kanal'ın ilk köprü temel atma töreni için bölgeye gelen Başkan Erdoğan'ı kalabalık bir insan topluluğu karşıladı. Başkan Erdoğan'a sevgilerini göstermek isteyen kalabalık, adeta birbirleriyle yarıştı. Başkan Erdoğan kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla ilgilenerek, onlarla sohbet etti. İşte tarihi törene damga vuran o görüntüler.
Giriş Tarihi: 26.06.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 15:38
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