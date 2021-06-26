Türkiye'ye çağ atlatacak dev proje Kanal İstanbul! Vatandaş akın etti! Başkan Erdoğan'a sevgi seli

Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olan Kanal İstanbul'un ilk köprüsü için bugün temel atıldı. Kanal İstanbul üzerinde yapılacak olan Sazlıdere Köprüsü temel atma töreninde açıklamalarda bulununan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin kalkınma tarihine yeni bir sayfa açıyoruz. Amacımız İstanbul Boğazı'nı ve çevresini korumaktır. Projenin her aşaması hukuka ve bilime uygun yürütüldü." dedi. Erdoğan, "Bay Kemal bak bu çeşme açılışı değil. Dünyada örnek kanallardan bir tanesinin temelini atıyoruz." diyerek muhalefete seslendi.

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