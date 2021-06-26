THY günlük bin uçuş barajını aştı! İstanbul Havalimanı günlük 116 bin yolcu ağırladı

"LİDER OLANA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Sonuçları değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Bu süreç, gökyüzüne yükselen uzun bir merdiven gibi. Güvenlik tedbirlerimizi aldık, ileriye odaklandık ve her basamakta daha güzel sonuçlar alarak yükseliyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla emek vermeye, adım atmaya devam edeceğiz. Bulutların üzerinde lider olana kadar çalışacağız. Yeniden dört haneli uçuş rakamlarına ulaştığımız için mutluyum, her geçen gün hem bu sayıyı hem de doluluk oranımızı artıracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.