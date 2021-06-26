Kanal İstanbul ne kadar gelir sağlayacak? Başkan Erdoğan, 1930'lu yıllarda yılda ortalama 3 bin geminin geçiş yaptığını, bu rakamın günümüzde 45 bine ulaştığını belirterek, hesaplamalara göre İstanbul Boğazı'nın güvenli gemi geçiş kapasitesinin 25 bin olduğunu duyurdu. 'Çılgın Proje' olarak adlandırılan Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temeli atıldı. Bu gelişmelerin ardından Kanal İstanbul'un tamamlanmasıyla birlikte ne kadar gelir sağlayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Kanal İstanbul ne kadar gelir sağlayacak? Kanal İstanbul Türk ekonomisine kaç dolar gelir sağlayacak? İşte merak edilenler...