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Kanal İstanbul ne kadar gelir sağlayacak? Kanal İstanbul Türk ekonomisine kaç dolar gelir sağlayacak?

Kanal İstanbul ne kadar gelir sağlayacak? Kanal İstanbul Projesi'nin temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın butona basmasıyla atıldı. İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak görülen Kanal İstanbul'da tamamlanmasıyla birlikte ne kadar gelir sağlayacağı merak edilmeye başlandı. Dünyanın en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahip olan İstanbul Boğazı'nda, gemi trafiğini azaltmak ve Boğaz'ın tarihi ve kültürel dokusunu güvenlik altına almak için Kanal İstanbul Projesi büyük önem arz ediyor. Peki, Kanal İstanbul ne kadar gelir sağlayacak? Kanal İstanbul Türk ekonomisine kaç dolar gelir sağlayacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.06.2021 16:12 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 16:13
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Kanal İstanbul ne kadar gelir sağlayacak? Kanal İstanbul Türk ekonomisine kaç dolar gelir sağlayacak?

Kanal İstanbul ne kadar gelir sağlayacak? Başkan Erdoğan, 1930'lu yıllarda yılda ortalama 3 bin geminin geçiş yaptığını, bu rakamın günümüzde 45 bine ulaştığını belirterek, hesaplamalara göre İstanbul Boğazı'nın güvenli gemi geçiş kapasitesinin 25 bin olduğunu duyurdu. 'Çılgın Proje' olarak adlandırılan Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temeli atıldı. Bu gelişmelerin ardından Kanal İstanbul'un tamamlanmasıyla birlikte ne kadar gelir sağlayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Kanal İstanbul ne kadar gelir sağlayacak? Kanal İstanbul Türk ekonomisine kaç dolar gelir sağlayacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kanal İstanbul ne kadar gelir sağlayacak? Kanal İstanbul Türk ekonomisine kaç dolar gelir sağlayacak?

KANAL İSTANBUL NE KADAR GELİR SAĞLAYACAK?

Yaklaşık 45 km'lik proje Marmara'dan Karadeniz'e uzanacak. Kanal İstanbul tamamlandığında günde 150-160 gemi tarafından kullanılacak. Panama Kanalı'yla kıyaslandığında dört katı büyüklüğünde hizmet verecek. Panama Kanalı'nı her gün ortalama 40 gemi kullanırken yıllık ortalama 1,5 milyar dolar gelir sağlanıyor

Benzer geçiş yollarından Süveyş Kanalı'nda ise günde 54 gemi geçiş yapıyor. Yıllık kazancı 4 milyar dolar. İki kanalın bulunduğu ülkelere getirdiği kazanımlara bakılacak olursa Kanal İstanbul' günde ortalama 150 gemi kullanacak ve bu sayede 8 milyar dolar Türk ekonomisine gelir sağlanmış olacak.

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Kanal İstanbul ne kadar gelir sağlayacak? Kanal İstanbul Türk ekonomisine kaç dolar gelir sağlayacak?

KANAL İSTANBUL NE ZAMAN BİTECEK?

Mevcut güzergahın 5 ayrı alternatif arasından bilimsel çalışmalara göre en makul ve verimli hat olarak seçildiğini belirten Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

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Kanal İstanbul ne kadar gelir sağlayacak? Kanal İstanbul Türk ekonomisine kaç dolar gelir sağlayacak?

"Kanalın uzunluğu 45 kilometre. Taban genişliği minimum 275 metre. Derinliği, küsuratı söylemiyorum, 21 metre olarak belirlendi. Yapılan etütler Kanal İstanbul'daki gemi trafiğinin Boğaz'a göre 13 kat daha güvenli gerçekleşeceğini gösterdi. Bak bu bir çeşme açılış töreni değil. Bir çeşme musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan bir tanesinin bugün temelini atıyoruz.

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Kanal İstanbul ne kadar gelir sağlayacak? Kanal İstanbul Türk ekonomisine kaç dolar gelir sağlayacak?

Karadeniz çıkışının solundaki rekreasyon ve yenilenebilir enerji alanı da İstanbul'a ayrı bir değer katacak. Kanal İstanbul'u yaklaşık 15 milyar dolarlık bir maliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Kanaldan geçecek gemi boyutları ve trafik kapasitesi Boğaz'daki mevcut trafiğin yüzde 99'unu karşılayacak şekilde tespit edildi."