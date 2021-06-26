26 Haziran 2021, Cumartesi
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Kanal İstanbul ne kadar gelir sağlayacak? Kanal İstanbul Türk ekonomisine kaç dolar gelir sağlayacak?
Kanal İstanbul ne kadar gelir sağlayacak? Kanal İstanbul Projesi'nin temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın butona basmasıyla atıldı. İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak görülen Kanal İstanbul'da tamamlanmasıyla birlikte ne kadar gelir sağlayacağı merak edilmeye başlandı. Dünyanın en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahip olan İstanbul Boğazı'nda, gemi trafiğini azaltmak ve Boğaz'ın tarihi ve kültürel dokusunu güvenlik altına almak için Kanal İstanbul Projesi büyük önem arz ediyor. Peki, Kanal İstanbul ne kadar gelir sağlayacak? Kanal İstanbul Türk ekonomisine kaç dolar gelir sağlayacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.06.2021 16:12 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 16:13
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