Mavi Vatan'a 'Fatih' mührü! 3. büyük müjde

405 milyar metreküplük ilk keşfin mali değeri daha önce 85-90 milyar dolar olarak açıklanırken, bu yeni keşifle ise 25 milyar dolarlık bir rezerv ekonomiye kazandırılacak. Karadeniz gazı 2023 yılında vatandaşın hanelerine ulaştırılmaya başlanacak. Türkiye'nin en büyük ithal kalemlerinden olan enerjide yapılan son keşif ülkenin cari açığına da ağır darbe vuracak. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda önümüzdeki birkaç yılda 30-40 kuyu daha açılması planlanırken, bu kuyular yeni müjdeler için de umut olacak.