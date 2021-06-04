İşte Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama süreci! "Altyapı Berat Albayrak döneminde oluştu"

Gelinen son noktayı Doç. Dr. Tolga Dağlaroğlu, A Haber'de yorumladı.

Dağlaroğlu'nun açıklamaları şöyle;

Baktığımızda hemen şunu görüyoruz; bundan 2-3 sene önce Varlık Fonu, Adana Ceyhan'dı sanıyorum orada bir rafineri kurmak istediği zaman burada bir eleştiri gelmişti. 'Yani ne gerek rafineri kurmaya?' Aslında bunlar dediğimiz gibi bunlar seneler öncesinde ilmek ilmek işlenen bir öngörürdür. Buradan çıkan petrol ve doğal gaz o rafineride işlenerek petrol ve doğalgaz hatları sayesinde siz Avrupa'ya ve dünyanın dört bir yanına ihraç edebiliyorsunuz.