İşte Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama süreci! "Altyapı Berat Albayrak döneminde oluştu"
Akademisyen Doç. Dr. Tolga Dağlaroğlu, A Haber’de Türkiye’nin petrol ve doğalgaz hamleleri ve bu altyapının oluşturulma sürecine dair önemli tespitlerde bulundu. Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın attığı adımları anlatan Dağlaroğlu, gelinen süreçte yapılanlardan dolayı Türkiye’nin daha hızlı yol ilerleyeceğini, kolay bir sürece gireceğini belirtti. Ayrıca Dağlaroğlu, çıkarılabilecek petrol ve doğalgazın rotasını da açıkladı.
Türkiye, deniz faaliyetleri için yaptığı atılım ve yatırım süreciyle büyük bir çıta atladı. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Başkan Erdoğan önderliğinde alınan hızlı ve etkili kararlar etkisini gösterdi. Türkiye, hem Akdeniz hem de Karadeniz'de yapılanların meyvelerini toplamaya başladı.
Gelinen son noktayı Doç. Dr. Tolga Dağlaroğlu, A Haber'de yorumladı.
Dağlaroğlu'nun açıklamaları şöyle;
Baktığımızda hemen şunu görüyoruz; bundan 2-3 sene önce Varlık Fonu, Adana Ceyhan'dı sanıyorum orada bir rafineri kurmak istediği zaman burada bir eleştiri gelmişti. 'Yani ne gerek rafineri kurmaya?' Aslında bunlar dediğimiz gibi bunlar seneler öncesinde ilmek ilmek işlenen bir öngörürdür. Buradan çıkan petrol ve doğal gaz o rafineride işlenerek petrol ve doğalgaz hatları sayesinde siz Avrupa'ya ve dünyanın dört bir yanına ihraç edebiliyorsunuz.
"ALTYAPI BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE OLUŞTU"
Türkiye aslında bu işlere girmeden önce Sayın Berat Albayrak döneminde bunun altyapısı oluşturuldu. Yani şuanda altyapı hazır. Bu çok önemli bir gelişmedir. Petrol ve doğalgaz bulabilirsiniz ancak bunun altyapısı yoksa bunu çıkartmak maliyetsiz olsa bile bunu kurmak maliyetlidir.
"AVRUPA'YA İHRACATI KONUSUNDA..."
Türkiye bu altyapıyı o kadar güzel oluşturdu ki, dolayısıyla bugünkü Filyos Limanı da aynı şekilde… Çıkacak doğalgaz hem Karadeniz olsun hem Doğu Akdeniz olsun çok rahat bir şekilde işlenerek Avrupa'ya ihracatı konusunda hiçbir engel yok.
"TÜRKİYE DAHA HIZLI YOL İLERLEYECEK"
Yani altyapı bu anlamda batığımızda tamam vaziyettedir. Sadece bundan sonraki aşama Türkiye'nin saha hızlı bir biçimde arama çalışmalarına hız vermesi ki; burada teknik altyapı konusunda yeteri bilgi ve deneyime Türkiye sahip oldu. Hem gemilerimiz, orada çalışan personeller komsunda… Bundan sonra Türkiye daha hızlı yol ilerleyecek, kolay bir sürece giriyoruz.
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