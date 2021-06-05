05 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika: Konutta yeni dönem başladı! Milyonları ilgilendiriyor

Son dakika haberine göre; Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren imar planları ve konutta yeni dönem başladı. Değerli konutta vergi uygulaması devreye girerken, imar planlarında yer alan serbest olarak belirlenmiş yükseklikler 1 Temmuz'a kadar değiştirilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Son dakika: Konutta yeni dönem başladı! Milyonları ilgilendiriyor

İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. İlgili idare tarafından gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde ise değişiklik yapılmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

Yeni düzenlemeyle imar planlarında eskiden çokça görülen "h (yükseklik) serbest" ibaresi artık kullanılamayacak. Böylece Başkan 'ın sıklıkla dile getirdiği dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşma teşvik edilmiş olacak.

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