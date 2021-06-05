05 Haziran 2021, Cumartesi
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 441 TL zam! Kalem kalem hesaplandı! Kim ne kadar alacak? 2021 Temmuz emekli zammı ne kadar?

Son dakika: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 441 TL zam! Kalem kalem hesaplandı! Kim ne kadar alacak? 2021 Temmuz emekli zammı ne kadar?

Son dakika haberine göre; ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, 5 aylık enflasyona göre yüzde 6.39 olurken, maaşlarda 441 liraya varan artış göründü. Gözler enflasyonunda. Haziran enflasyonu ile birlikte oranı da kesinleşmiş olacak.

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Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Son dakika: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 441 TL zam! Kalem kalem hesaplandı! Kim ne kadar alacak? 2021 Temmuz emekli zammı ne kadar?

Emeklilerin zammı için geri sayım başladı.

ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da maaşları bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

oranı 5 Temmuz'da belli olacak. Ancak ipuçları da geliyor.

EN ÇOK 7.349 TL


Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.

Kesin veri için geriye sadece enflasyon verisi kaldı.

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.

TAHMİNLERE GÖRE


'nın son beklenti anketinde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'yı bulabilecek.

Bu durumda en yüksek maaş 529,19 lira artışla 7 bin 437 lira 53 kuruşa çıkacak.

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