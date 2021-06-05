Son dakika: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 441 TL zam! Kalem kalem hesaplandı! Kim ne kadar alacak? 2021 Temmuz emekli zammı ne kadar?
Son dakika haberine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı, 5 aylık enflasyona göre yüzde 6.39 olurken, maaşlarda 441 liraya varan artış göründü. Gözler Haziran enflasyonunda. Haziran enflasyonu ile birlikte zam oranı da kesinleşmiş olacak.
EKONOMİ Takvim
EN ÇOK 7.349 TL
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.
Kesin veri için geriye sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı.
Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak.
En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.
TAHMİNLERE GÖRE
Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'yı bulabilecek.
Bu durumda en yüksek maaş 529,19 lira artışla 7 bin 437 lira 53 kuruşa çıkacak.
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