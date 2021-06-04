1 metreküp doğalgaz fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 metreküp doğalgazın fiyatı kaç dolar? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda bulunduğu bildirilen doğalgaz miktarıyla ilgili detayları açıklayacak. Bu gelişmelerin ardından doğalgaz fiyatları konusunda detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, 1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 metreküp doğalgazın fiyatı kaç dolar? Doğalgaz fiyatı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

DOĞALGAZIN METREKÜPÜ NE KADAR?

Enerji piyasası verilerine göre bin metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa'da 110-120 dolar seviyesindeyken Türkiye'de doğalgazın fiyatı 250 ila 280 dolar.

EPDK'nın belirtiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir. Yani 1 m3 doğalgaz eşitti 10, 64 kWh'dir.

Ocak 2020 itibariyle BOTAŞ tarafından belirlenen geçerli doğalgaz fiyatı (vergiler hariç toptan satış fiyatı) 1,251652 TL/Sm3 olarak açıklanmıştır.