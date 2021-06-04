1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 metreküp doğalgazın fiyatı kaç dolar? Doğalgaz fiyatı hesaplama...
1 metreküp doğalgaz fiyatı kaç TL? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde açıklamalarının ardından gözler doğalgaz fiyatlarına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı açılışında önemli bir müjdeyi tüm Türkiye’ye duyuracak. Peki, 1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 metreküp doğalgazın fiyatı kaç dolar? Doğalgaz fiyatı hesaplama nasıl yapılır? İşte doğalgaz fiyatları ile ilgili merak edilenler...
1 metreküp doğalgaz fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 metreküp doğalgazın fiyatı kaç dolar? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda bulunduğu bildirilen doğalgaz miktarıyla ilgili detayları açıklayacak. Bu gelişmelerin ardından doğalgaz fiyatları konusunda detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, 1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 metreküp doğalgazın fiyatı kaç dolar? Doğalgaz fiyatı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
DOĞALGAZIN METREKÜPÜ NE KADAR?
Enerji piyasası verilerine göre bin metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa'da 110-120 dolar seviyesindeyken Türkiye'de doğalgazın fiyatı 250 ila 280 dolar.
EPDK'nın belirtiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir. Yani 1 m3 doğalgaz eşitti 10, 64 kWh'dir.
Ocak 2020 itibariyle BOTAŞ tarafından belirlenen geçerli doğalgaz fiyatı (vergiler hariç toptan satış fiyatı) 1,251652 TL/Sm3 olarak açıklanmıştır.
DOĞALGAZ FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?
Doğalgaz birim fiyatının %17 civarında bir kısmını vergiler oluşturuyor. Diğer bir bileşen ise, sistem kullanım bedelidir. Dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli EPDK tarafından belirlenmiştir ve bedel enflasyona göre (TÜFE) aylık olarak güncellenebilir. Sistem kullanım bedeli, tüketicilerin sisteme getirdikleri yük ve maliyetler ile tüketim kademeleri dikkate alınarak tespit edilir. İllere ve abonenin tüketim hacmine göre değişebilir.
1 METREKÜP (M3) DOĞALGAZ KAÇ TL?
KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000
1,251652
0,023000
0,171539
1,446191
1,706505
100,000 -1,000,000
1,251652
0,023000
0,083739
1,358391
1,602901
1,000,000 - 10,000,000
1,251652
0,023000
0,043397
1,318049
1,555298
10,000,000 -100,000,000
1,251652
0,023000
0,014372
1,289024
1,521048
100,000,000 üzeri
1,251652
0,023000
0,007434
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