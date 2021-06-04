ANA SAYFA
Türkiye yıllık kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı ne kadar? Ülkelerin doğalgaz rezervleri...
Türkiye yıllık kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında Türkiye'nin beklediği müjdeyi son dakika olarak açıkladı. Açıklama sonrasında, Amasya-1'de 135 milyar metreküplük doğal gaz bulundu. Toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz hacmimiz bulunuyor. Hal böyle olunca canlı yayını takip edenler yıllık doğalgaz tüketimini sorgulaması arttı. İşte, Türkiye yıllık kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı ne kadar? Ülkelerin doğalgaz rezervleri...
Giriş Tarihi: 04.06.2021 20:45 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 20:45
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6