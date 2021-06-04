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Haberler Galeri Türkiye yıllık kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı ne kadar? Ülkelerin doğalgaz rezervleri...

Türkiye yıllık kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı ne kadar? Ülkelerin doğalgaz rezervleri...

Türkiye yıllık kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında Türkiye'nin beklediği müjdeyi son dakika olarak açıkladı. Açıklama sonrasında, Amasya-1'de 135 milyar metreküplük doğal gaz bulundu. Toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz hacmimiz bulunuyor. Hal böyle olunca canlı yayını takip edenler yıllık doğalgaz tüketimini sorgulaması arttı. İşte, Türkiye yıllık kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı ne kadar? Ülkelerin doğalgaz rezervleri...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 20:45 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 20:45
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Türkiye yıllık kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı ne kadar? Ülkelerin doğalgaz rezervleri...

Türkiye yıllık kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında Türkiye'nin beklediği müjdeyi son dakika olarak açıkladı. Açıklamanın ardından bulunan doğalgaz miktarı belli oldu. Canlı yayını izleyenler detayları sorgulamaya devam ediyor. İşte, Türkiye yıllık kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı ne kadar? Ülkelerin doğalgaz rezervleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye yıllık kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı ne kadar? Ülkelerin doğalgaz rezervleri...

TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?

2019 doğal gaz tüketim miktarı:

46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.

2018 doğal gaz tüketim miktarı:

50 milyar metreküp.

2017 doğal gaz tüketim miktarı:

53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.

2016 doğal gaz tüketim miktarı:

49.5 milyar metreküp.

2015 doğal gaz tüketim miktarı:

47.9 milyar metreküp.

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Türkiye yıllık kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı ne kadar? Ülkelerin doğalgaz rezervleri...

TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ KAÇ DOLAR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye'nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor.

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Türkiye yıllık kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı ne kadar? Ülkelerin doğalgaz rezervleri...

TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ BULUNAN İLLER

Türkiye'de şu ana kadar yurt içinde kara bölgelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda Adıyaman, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da irili ufaklı doğalgaz rezervlerine ulaştı. Ancak bu 7 ilde üretilen piyasaya sürülen doğalgaz miktarının toplamı geçen yıl 37,8 milyon metreküp oldu. Bu miktar Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 0,63'üne denk geliyor. Geri kalan yüzde 99,37'lik pay ise ithal ediliyor.

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Türkiye yıllık kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı ne kadar? Ülkelerin doğalgaz rezervleri...

TÜRKİYE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK DOĞAL GAZ KEŞFİNİ KARADENİZ'DE YAPTI

Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin Türkiye ekonomisi için pek çok açıdan faydalı olması bekleniyor. Bu keşif hem Türkiye'nin milli gelir pastasına hem de ülke içi üretim maliyetlerine ve Türk iş insanlarının uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğine önemli katkılar sağlayacaktır. Doğalgaz açısından zengin bir havza olduğu söylenen keşif bölgesinde ve Doğu Akdeniz'de yapılacak diğer sondaj faaliyetleri sonucunda yeni keşifler yapılması halinde, Türkiye gerçek manada doğalgaz üreticisi bir ülke olabilir.