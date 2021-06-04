Türkiye yıllık kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı ne kadar? Ülkelerin doğalgaz rezervleri...

TÜRKİYE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK DOĞAL GAZ KEŞFİNİ KARADENİZ'DE YAPTI

Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin Türkiye ekonomisi için pek çok açıdan faydalı olması bekleniyor. Bu keşif hem Türkiye'nin milli gelir pastasına hem de ülke içi üretim maliyetlerine ve Türk iş insanlarının uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğine önemli katkılar sağlayacaktır. Doğalgaz açısından zengin bir havza olduğu söylenen keşif bölgesinde ve Doğu Akdeniz'de yapılacak diğer sondaj faaliyetleri sonucunda yeni keşifler yapılması halinde, Türkiye gerçek manada doğalgaz üreticisi bir ülke olabilir.