1 milyar metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL? 135 milyar metreküp doğalgaz kaç para eder? Sorularının cevapları araştıırlan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında Türkiye'nin beklediği müjdeyi son dakika olarak açıklıyor. Amasya-1'de 135 milyar metreküplük doğal gaz bulundu. Hal böyle olunca sorgulamalar hız kazandı. İşte, 1 milyar metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL? 135 milyar metreküp doğalgaz kaç para eder?

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Denizkurdu Tatbikatı sayesinde denizlerdeki kabiliyetimizi görme fırsatı bulduk. Yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38'lik artış gösterdi. İnşallah yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracatı göreceğiz.

Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projesinin de önemli altyapı adımlarından biridir. Filyos, yılda 25 milyon tonluk kapasite ile ihracata çok önemli bir katkı sağlayacaktır.

Amasya-1'de 135 milyar metreküplük doğal gaz bulundu. Toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz hacmimiz bulunuyor.