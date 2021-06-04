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1 milyar metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL? 135 milyar metreküp doğalgaz kaç para eder?

1 milyar metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL? 135 milyar metreküp doğalgaz kaç para eder? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın 'ta açıkladığı müjde sonrasında sorgulamalar hız kazandı. Son dakika açıklaması sonrasında detayları haberimizde derledik. İşte, 1 milyar metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL? 135 milyar metreküp doğalgaz kaç para eder?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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1 milyar metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL? 135 milyar metreküp doğalgaz kaç para eder?

1 milyar metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL? 135 milyar metreküp doğalgaz kaç para eder? Sorularının cevapları araştıırlan konular arasında yer alıyor. Başkan canlı yayında 'nin beklediği müjdeyi son dakika olarak açıklıyor. -1'de 135 milyar metreküplük doğal gaz bulundu. Hal böyle olunca sorgulamalar hız kazandı. İşte, 1 milyar metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL? 135 milyar metreküp doğalgaz kaç para eder?

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Denizkurdu Tatbikatı sayesinde denizlerdeki kabiliyetimizi görme fırsatı bulduk. Yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38'lik artış gösterdi. İnşallah yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracatı göreceğiz.

Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projesinin de önemli altyapı adımlarından biridir. Filyos, yılda 25 milyon tonluk kapasite ile ihracata çok önemli bir katkı sağlayacaktır.

Amasya-1'de 135 milyar metreküplük doğal gaz bulundu. Toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz hacmimiz bulunuyor.

1 METREKÜP DOĞALGAZ FİYATI KAÇ TL?

Aşağıdaki tabloda Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1. kademe (0-100.000 Sm3 / yıl) konut aboneleri (serbest olmayan tüketiciler) için illere göre; doğal gaz metreküp fiyatları gösterilmiştir.

Abone grubu İstanbul Ankara Bursa Kocaeli İzmir

1. kademe konut abonesi 1,5225639968 TL 1,594353 TL 1,463525 TL 1,435691 TL 1,566279 TL

TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?

4 Ocak 2020 tarihi itibarı ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden alınan son bilgilere göre; Türkiye'de doğalgaz tüketim miktarı 49 milyar 328 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ NE KADAR, KAÇ METREKÜP?

Türkiye'de doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor.

2019 doğal gaz tüketim miktarı:

46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.

2018 doğal gaz tüketim miktarı:

50 milyar metreküp.

2017 doğal gaz tüketim miktarı:

53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.

2016 doğal gaz tüketim miktarı:

49.5 milyar metreküp.

2015 doğal gaz tüketim miktarı:

47.9 milyar metreküp.

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