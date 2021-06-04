Zonguldak'ta ne kadar doğalgaz bulundu? Türkiye'nin bulduğu doğalgaz fiyatı ne kadar? Kaç yıl yeter?
Türkiye'de ne kadar doğalgaz bulundu? Geçtiğimiz sene Karadeniz'de gerçekleştirilen ilk milli sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedilmiş, ardından rezervin 405 milyar metreküp olduğu duyurulmuştu. Başkan Erdoğan 4 Haziran 2021 tarihinde yeni bir müjde açıklayacağını bildirdi. Bu gelişmelerin ardından gözler Zonguldak'ta ne kadar doğalgaz bulunduğuna çevrildi. Peki, Zonguldak'ta ne kadar doğalgaz bulundu? Türkiye'nin bulduğu doğalgaz fiyatı ne kadar? Kaç yıl yeter? İşte merak edilenler...
Zonguldak'ta ne kadar doğalgaz bulundu? 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmişti. Ardından rezervin 405 milyar metreküp olduğu duyurulmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta bir "müjde" açıklayacağını duyurdu. Bugün açıklanması beklenen müjdenin doğalgaz olacağı tahmin ediliyor. Peki, Zonguldak'ta ne kadar doğalgaz bulundu? Türkiye'nin bulduğu doğalgaz fiyatı ne kadar? Kaç yıl yeter? İşte cevaplar...
TÜRKİYE NE KADAR DOĞALGAZ BULDU?
Hemen şunu belirtelim ki, Başkan Erdoğan, merakla beklenen müjde açıklamasını henüz yapmadı. İlerleyen saatlerde Başkan Erdoğan'ın Amasra-1 kuyusunda bulunduğu bildirilen doğalgaz miktarıyla ilgili detayları açıklaması bekleniyor.
1 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?
Aşağıdaki tabloda Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1. kademe (0-100.000 Sm3 / yıl) konut aboneleri (serbest olmayan tüketiciler) için illere göre; doğal gaz metreküp fiyatları gösterilmiştir:
Abone grubu İstanbul Ankara Bursa Kocaeli İzmir
1. kademe konut abonesi 1,5225639968 TL 1,594353 TL 1,463525 TL 1,435691 TL 1,566279 TL
TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?
4 Ocak 2020 tarihi itibarı ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden alınan son bilgilere göre; Türkiye'de doğalgaz tüketim miktarı 49 milyar 328 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir.
TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ KAÇ DOLAR?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye'nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor.
TÜRKİYE'NİN DOĞALGAZ KEŞFİNİN EKONOMİK YANSIMALARI
Geçtiğimiz sene Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar metreküp doğalgaz rezervinin Türkiye ekonomisi için pek çok açıdan faydalı olması bekleniyor. Bu keşif hem Türkiye'nin milli gelir pastasına hem de ülke içi üretim maliyetlerine ve Türk iş insanlarının uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğine önemli katkılar sağlayacaktır. Doğalgaz açısından zengin bir havza olduğu söylenen keşif bölgesinde ve Doğu Akdeniz'de yapılacak diğer sondaj faaliyetleri sonucunda yeni keşifler yapılması halinde, Türkiye gerçek manada doğalgaz üreticisi bir ülke olabilir.
Doğalgazda yüzde 99 oranında dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye 2019 yılında 45 milyar metreküp doğalgaz ithal etmiş ve bu ithalat yaklaşık 12 milyar dolara mal olmuştu. Kullanımına göre değişiklik göstermekle birlikte, Türkiye'nin yaklaşık 7-8 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak olan yeni doğalgaz rezervi, Karadeniz'de şimdiye kadar keşfedilen en büyük rezerv. Romanya'nın Karadeniz'de keşfettiği en yüksek miktar olan rezerv tahminen 44,82 milyar metreküp ve Türkiye'nin bulduğu miktar Romanya'nın bulduğunun epey üzerinde yer alıyor.
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