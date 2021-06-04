Zonguldak'ta ne kadar doğalgaz bulundu? 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmişti. Ardından rezervin 405 milyar metreküp olduğu duyurulmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta bir "müjde" açıklayacağını duyurdu. Bugün açıklanması beklenen müjdenin doğalgaz olacağı tahmin ediliyor. Peki, Zonguldak'ta ne kadar doğalgaz bulundu? Türkiye'nin bulduğu doğalgaz fiyatı ne kadar? Kaç yıl yeter? İşte cevaplar...

TÜRKİYE NE KADAR DOĞALGAZ BULDU?

Hemen şunu belirtelim ki, Başkan Erdoğan, merakla beklenen müjde açıklamasını henüz yapmadı. İlerleyen saatlerde Başkan Erdoğan'ın Amasra-1 kuyusunda bulunduğu bildirilen doğalgaz miktarıyla ilgili detayları açıklaması bekleniyor.