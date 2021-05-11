Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "kur farkı vergisi" açıklaması!
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Yine Sözcü yine yalan haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sözcü'den Özlem ERMİŞ BEYHAN'ın "Kur farkı vergisi türbülansı artırır" haberi hakkında bir açıklama yaptı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddiaları ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir" ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Sözcü gazetesi bugün manşetine taşıdığı haberde "İktidar yeni kaynak arayışına girerken bir süredir döviz mevduatından kur farkı vergisi alınması fikri gündeme getiriliyor" iddiasında bulunmuştu.
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