Sözcü Gazetesi yalana doymuyor! Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'tan Sözcü Gazetesi'ne tokat gibi cevap
Muhalefet yandaşı Sözcü Gazetesi yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'tan hükümeti hedef alarak esnaf destekleri üzerinden yalan haber yapan Sözcü Gazetesine tokat gibi cevap.
Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Sözcü Gazetesi'nin "İktidar, pandemide dibe vuran esnafı şoke etti. Al sana destek!" başlıklı manşet haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
MUŞ: "DÜN YALANLADIK. BUGÜN MANŞET YAPMIŞLAR
Dr. Mehmet Muş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Sözcü Gazetesi'nin manşetini paylaştı ve "Dün yalanladık. Bugün manşet yapmışlar. 3000+4,63 TL destek almış esnafı, sadece 4,63 destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
BAKAN MEHMET MUŞ, DÜN DE YALANLADI
Dr. Mehmet Muş, dün de "Aydın'da restoran işleten Cem Emre Akıncı, devletin "ciro kaybı desteğine" başvuru yaptı. Akıncı'nın hesabına 4 lira 63 kuruş yatırıldı" başlıklı haberi yalanlamıştı.
Dr. Mehmet Muş, "Bilgi yanlışlığını düzeltelim; Gelir kaybı desteğinden hakedilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir. Söz konusu şahsın hakettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir. Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır" ifadelerini kullanmıştı.
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