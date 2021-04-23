Hulki Cevizoğlu ‘128 milyar dolar yalanı yurt dışı kaynaklı’ demişti! Yalanı söyleyen iş adamı ve Sözcü yazarı ortaya çıktı

CEVİZOĞLU: "BU 128 MİLYAR DOLAR OLAYININ KAYNAĞI YURT DIŞINDA OLAN BİR İŞ ADAMI"



Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, şunları söyledi:



"Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir iş adamı. Türk. Eskiden Türkiye'de bankaları olan, Türkiye'de hala bankacı arkadaşları bulunan birisi. Bankacı arkadaşlarının Merkez Bankası'nda mı, başka bankalarda mı ya da emekli olduğunu bilmiyorum. Ama Türkiye'deki bankacı arkadaşlarından aldığı haberi kendisi AK Parti'ye daha önce yanaşmak, yaklaşmak, samimiyeti ilerletmek amacıyla AK Parti'yle düşüncesi ve girişimi olan birisi ama beklediği sonucu alamayan, defalarca bu girişimler de kamuoyunda da bu girişimlerde de bulunan ama AK Parti'den sıcak yaklaşım alamayan bir kişi."