Son dakika | Yalan üretim merkezi Sözcü ve Birgün'e Diyanet'ten sert yanıt: "Yalanınız batsın"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan; Birgün Gazetesi'nin "Diyanet TV, Ramazan ayı için tekne kiraladı: Günlüğü 35 bin lira" başlıklı haberini yalanladı.





ORHAN: "ÜCRET ÖDENMEYEN TEKNE BİRGÜN'DE SÜPERLÜKS TRİLYONLUK YAT OLMUŞ"

Burak Orhan; "Tekne yalanlarına devam Sözcü Gazetesi'nin 35 bin liraya tekne kiralandı dediği yalanı Birgün Gazetesi daha da ileri götürmüş. Ücret ödenmeyen tekne Birgün'de süperlüks trilyonluk yat olmuş. Tele1 den de kruvaziyer haberi bekliyorum. Yalan at izi kalsın. Tek dertleri bu" ifadelerini kullandı.





Burak Orhan; "Diyanetin kiraladığı iftirası atılan yat fotoğrafı http://superyatchs.com sitesinden alınma İlginçtir intihal fotonun üzerinde yabancı ülke bayrağı var. 24 Temmuz'daki kılıçlı hutbenin yan etkisi bunlar. Yalanınız batsın" dedi.





DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, SÖZCÜ GAZETESİ'NİN MANŞETİNİ YALANLAMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı; Diyanet TV'de yayınlanan 'İftarı Beklerken' isimli programla ilgili Sözcü Gazetesi'de çıkan manşet haberin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.





SÖZCÜ GAZETESİ'NİN YALAN MANŞETİ

Sözcü Gazetesi'nin "İsraf günah değil mi?" başlıklı manşet haberde; "Pandemide vatandaş zor günler geçirirken 13 milyar lira bütçeli Diyanet, günlüğü 35 bin lira olan tekneyle, Boğaz'dan iftar yayını yapıyor. 30 günlük yayın maliyetinin 1 milyonu aşacağı belirtiliyor" iddiasında bulundu.



"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE VAKIF MEDYA A.Ş TARAFINDAN HERHANGİ ÖDEME YAPILMAMIŞTIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü Gazetesi'nin söz konusu manşetini yalanladı ve "'İftarı Beklerken' adlı programımızın yayınlandığı mekan, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkânla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır" denildi.





ORHAN: "SÖZCÜ GAZETESİ MAALESEF YALAN HABER ÜRETİM MERKEZİ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan da; "Sözcü Gazetesi maalesef yalan haber üretim merkezi. Defalarca yalan haberleri nedeniyle yalanladığımız gazetenin son yalanı da masa başı yalanı. Bu masabaşı yalan haberle ilgili Başkanlığımız hukuki yollara başvuracaktır" ifadelerini kullandı.





Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin açıklamasında şöyle denildi: "Diyanet TV'de canlı olarak yayınlanan 'İftarı Beklerken' adlı programla ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte kamuoyunu da yanlış yönlendirmektedir. 'İftarı Beklerken' adlı programımızın yayınlandığı mekan, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkanla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır."