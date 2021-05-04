04 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı'ndan Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün'ün Ekrem İmamoğlu haberlerine yalanlama!

İçişleri Bakanlığı'ndan Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün'ün Ekrem İmamoğlu haberlerine yalanlama!

, , Sözcü ve BirGün gazetelerinin " hakkında soruşturma başlatıldı" haberleri hakkında açıklama yaptı. Yalan haberleriyle ünlü muhalefet yandaşları Sözcü ve Cumhuriyet'e, "Bahse konu haberde yer aldığının aksine, Bakanlığımızca yapılan işlem bir soruşturma olmayıp, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılmış bir ön inceleme niteliğindedir." ifadeleriyle cevap verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
ABONE OL
İçişleri Bakanlığı'ndan Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün'ün Ekrem İmamoğlu haberlerine yalanlama!

İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde 'ni ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasına bağlamıştı. , Sözcü ve BirGün gazeteleri yalan haberlerine bir yenisini daha ekleyerek İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığını yazdılar. asparagas haberleriyle ünlü Cumhuriyet ve Sözcü'ye cevap verdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

4 Mayıs 2021 tarihli 'nde; "İBB Başkanı 'nun Türbesi'nde elleri arkadan bağlanmış şekilde yürümesinin İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdiği, elleri arkasında gezdiği için hakkında soruşturma açıldığı ve Mülkiye Müfettişi tarafından ifadesinin istendiği" şeklinde özetlenebilecek haberin yer alması üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Kayıtlarımızın tetkikinde; İstanbul 'na " Başkanı Ekrem İMAMOĞLU'nun görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, ziyaret ettiği belediye başkanlarının ve anılan partinin teröre olan yardımlarını desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı" iddialarını içeren şikayette bulunulduğu, Başsavcılık tarafından da 10/09/2020 tarihli yazıyla İçişleri Bakanlığı'ndan işlem yapılmasının talep edildiği,

Başsavcılığın talebi üzerine 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince Bakanlık makamının 24/01/2021 tarihli onayı üzerine Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği, müfettiş tarafından da 28 Nisan 2021 tarihinde ifade talebinde bulunulduğu, ifadenin henüz müfettişe ulaşmadığı anlaşılmıştır.

Bahse konu haberde yer aldığının aksine, Bakanlığımızca yapılan işlem bir soruşturma olmayıp, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılmış bir ön inceleme niteliğindedir. Ön inceleme ise, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince yürütülmekte ve iddianın Savcılıkça soruşturulmasını gerektirecek nitelikte olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ön inceleme sonucunda Savcılıkça soruşturma açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilmesi durumunda yetkili makam tarafından soruşturma izni verilmekte, diğer durumda ise verilmemektedir.

4483 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi gereğince; ön inceleme sürecinin tamamlanabilmesi için, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesinin alınması zorunluluğu bulunmaktadır. İfade talep edilmesi, kamu görevlisi hakkında mutlaka soruşturma izni verileceği anlamına gelmeyip, savunma yapabilmesi için kendisine yasal olarak tanınmış bir hak olduğundan müfettiş tarafından tamamlanması zorunlu olan rutin bir işlemdir.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine başlatılan bu ön inceleme sürecinde de diğer görevliler gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan da ifade talep edilmiştir. İfadenin gelmesini müteakip, müfettişçe "soruşturma izni verilmesi" veya "verilmemesi" kanaatiyle ön inceleme raporu düzenlenecek, yetkili merci tarafından bahse konu kararlardan biri verilerek, ilgililere tebliği ile de süreç tamamlanmış olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacak"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA