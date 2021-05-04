İçişleri Bakanlığı'ndan Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün'ün Ekrem İmamoğlu haberlerine yalanlama!

4483 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi gereğince; ön inceleme sürecinin tamamlanabilmesi için, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesinin alınması zorunluluğu bulunmaktadır. İfade talep edilmesi, kamu görevlisi hakkında mutlaka soruşturma izni verileceği anlamına gelmeyip, savunma yapabilmesi için kendisine yasal olarak tanınmış bir hak olduğundan müfettiş tarafından tamamlanması zorunlu olan rutin bir işlemdir.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine başlatılan bu ön inceleme sürecinde de diğer görevliler gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan da ifade talep edilmiştir. İfadenin gelmesini müteakip, müfettişçe "soruşturma izni verilmesi" veya "verilmemesi" kanaatiyle ön inceleme raporu düzenlenecek, yetkili merci tarafından bahse konu kararlardan biri verilerek, ilgililere tebliği ile de süreç tamamlanmış olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacak"