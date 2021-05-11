Ukrayna'daki turizm fuarına Türkiye damgası
Ukrayna'da düzenlenen en büyük turizm etkinliğine Türkiye damga vurdu. Türk firmaların stantları büyük ilgi görürken, Ukrayna'daki ilginin her geçen yıl büyüdüğü açıklandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen en büyük turizm etkinliği Ukrayna Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı bugün (UITT) başladı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen ve iki kez ertelenen UITT- Ukrayna Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı başladı. Katılımcılarının büyük bir bölümününün Türk şirketlerinin oluşturduğu fuarda, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliği en büyük stantla yerini aldı.
Salgın tedbirleriyle yapılan ve 15 ülkeden 150'nin üzerinde kuruluşun yer aldığı fuarda Türk stantları her yıl olduğu gibi ilgiyle karşılandı. Fuara katılan Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ile Kültür ve Tanıtma Müşaviri Berat Yıldız, Türk şirketlerinin stantlarını ziyaret ederek turizmcilerle sohbet etti.
GÜLDERE: UKRAYNA'DA TÜRKİYE'YE BÜYÜYEN BİR İLGİ VAR
Büyükelçi Güldere, Türk medya mensuplarına yaptığı açıklamada, "Fuar geçen yıl yapılamamıştı, önceki sene katılmıştık. Türkiye Ukrayna'da turizm denilince akla gelen en önemli destinasyon. Katılımcıların yarısından fazlası zaten Türk firmaları. 2019'da en yüksek rakamlara ulaşmıştık, 1,5 milyon Ukraynalı Türkiye'yi ziyaret etmişti. Geçen yıl pandemiye rağmen 1 milyon Ukraynalı Türkiye'ye geldi. Bu yıl inşallah geçen yıldan da daha iyi bir tablo yakalayacağımızı umuyoruz" dedi. Türk turizm sektörünün sezona hazırlıklı olduğunu belirten Güldere, "Geçen sene başlattığımız güvenli turizm sertifikası programı bu sene daha da ilerletildi. 150 kriterde ulaşımdan konaklamaya her şey güvenlik altına alınıyor. Hem turistlerin hem çalışanlarımızın her türlü ihtimal dahilindeki güvenlik tedbirleri sağlanıyor. Bu sene turizm sektöründe aşılama kampanyası da yürütülüyor. Sektördeki herkes mayıs sonuna kadar aşılanmış olacak. Bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman bu sene geçen seneden de daha iyi bir netice elde edeceğimizi düşünüyorum. Ukrayna'da Türkiye'ye yönelik her sene büyüyen bir ilgi var. Fuara katılan şirketlerimiz de bu ilgiye en iyi şekilde karşılık vereceklerini söylüyorlar" diye konuştu.
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