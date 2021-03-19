Sözcü yazarı Yılmaz Özdil sağlık çalışanlarını hedef aldı! Sert tepkiler geldi
Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, katıldığı bir yayında sağlık çalışanlarını hedef aldı. Sağlık çalışanlarının virüsten korunmak için değil, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve il sağlık müdürlerinin gözüne girmek için aşı olduklarını söyledi. Sağlık çalışanlarından Özdil'e sert tepkiler geldi.
GÜNDEM A Haber
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Aşı yaptıran sağlık personelini hedef aldı. Sözleri tepki çekti. Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medyada katıldığı bir yayında skandal ifadeler kullandı.
Sağlık çalışanlarının virüsten korunmak için değil, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve il sağlık müdürlerinin gözüne girmek için aşı olduklarını söyledi.
Hedef alan konuşmayı izleyen sağlık çalışanları Yılmaz Özdil'e sert tepki gösterdi.