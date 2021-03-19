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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil sağlık çalışanlarını hedef aldı! Sert tepkiler geldi

yazarı , katıldığı bir yayında çalışanlarını hedef aldı. Sağlık çalışanlarının virüsten korunmak için değil,  ve il sağlık müdürlerinin gözüne girmek için aşı olduklarını söyledi. Sağlık çalışanlarından Özdil'e sert tepkiler geldi.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 19.03.2021
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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil sağlık çalışanlarını hedef aldı! Sert tepkiler geldi

Aşı yaptıran personelini hedef aldı. Sözleri tepki çekti. yazarı , sosyal medyada katıldığı bir yayında skandal ifadeler kullandı.

Sağlık çalışanlarının virüsten korunmak için değil, ve il sağlık müdürlerinin gözüne girmek için aşı olduklarını söyledi.

Hedef alan konuşmayı izleyen sağlık çalışanları Yılmaz Özdil'e sert tepki gösterdi.

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