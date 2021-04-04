Son dakika: Afyonkarahisar Valiliğinden Sözcü Gazetesi'ne flaş "Atatürk Evi" yanıtı

"BİLGİ GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Konarı Köyü'nde bulunan Konarı Köy Odası (Goca Oda) sının Atatürk Karargah evi olarak kullanıldığına dair adı geçen gazete de belirtilen bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. İlimizde Atatürk evi ve/veya Atatürk Karargah Evi adıyla anılan evler tespitli ve tescilli evler olup, ilgili evlerin restorasyon ve bakım onarımları düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede İlimiz Şuhut İlçesinde yer alan ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından Başkomutanlık Meydan Muharebesinin planlandığı Hacıveli Konağı (Atatürk Evi) tescillenmiş, restorasyonlarını müteakip düzenli olarak tadilatları gerçekleştirilmektedir.