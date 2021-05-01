CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! 3 milyarlık cevapsız sorular

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kamu İhale Kurumu'nun iki ay önce iptal ettiği metro ihalesini, maliyetini 790 milyon lira artırıp tekrar ihaleye çıkardı. Maliyet artmasına rağmen daha önceki projede 25 olan istasyon sayısı 11'e inerken, metro hattı da 6 kilometre kısaldı. İhalenin hem gizli hem de 21 B maddesine göre yapılması da kafalarda soru işareti bıraktı. Daha önce düşük tutarlı ihaleler bile canlı yayınlanıp halka duyurulurken, bu ihalenin kamudan gizli yapılması dikkat çekti.