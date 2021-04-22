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CHP'li İBB'den skandal harcama! Metro camlarını süsledi 5,8 milyon TL ödedi

CHP'li için metroları süsledi. İBB'nin metro camlarına 'ün küçük fotoğraflarını bantlanmak için 5,8 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. Gerçekleri öğrenen milyonlarca İstanbullu CHP'ye tepki gösterirken, "ine kimin cebini doldurdun İBB?" sorusunun peşine düştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2021
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CHP'li İBB'den skandal harcama! Metro camlarını süsledi 5,8 milyon TL ödedi

CHP'li (İBB) geçtiğimiz gün, yarın kutlanılacak olan için metrolarda hazırlık yaptı.

İBB yönetimi, bu hazırlıklar kapsamında şehirdeki metroların içini bayraklarıyla donattı.

Yapılan bu çalışmaların bedeli ise, Türkiye Sicili Gazetesi ilanlarındaki verilmiş ihalelerde ortaya çıktı.

5 MİLYON 845 BİN 950 TL

Raporlar incelendiğinde yönetimindeki İBB, bayrakların alımı için 24 Mart'ta ihale verdi.

İhaleden 2 gün sonra ise 5 milyon 845 bin TL'lik ödeme yapıldı. İhalenin ise yeni kurulmuş bir şirkete verilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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