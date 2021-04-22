CHP'li İBB'den skandal harcama! Metro camlarını süsledi 5,8 milyon TL ödedi
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için metroları süsledi. İBB'nin metro camlarına Mustafa Kemal Atatürk'ün küçük fotoğraflarını bantlanmak için 5,8 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. Gerçekleri öğrenen milyonlarca İstanbullu CHP'ye tepki gösterirken, "ine kimin cebini doldurdun İBB?" sorusunun peşine düştü.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçtiğimiz gün, yarın kutlanılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için metrolarda hazırlık yaptı.
İBB yönetimi, bu hazırlıklar kapsamında şehirdeki metroların içini Atatürk bayraklarıyla donattı.
Yapılan bu çalışmaların bedeli ise, Türkiye Sicili Gazetesi ilanlarındaki verilmiş ihalelerde ortaya çıktı.
5 MİLYON 845 BİN 950 TL
Raporlar incelendiğinde Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, bayrakların alımı için 24 Mart'ta ihale verdi.
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