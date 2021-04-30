CHP’li Samsun Atakum Belediyesi'nde büyük komedi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "haklı" çıktı: "Tıkır tıkır işliyor"

KILIÇDAROĞLU: HERKES ŞUNU BİLMELİ CHP'Lİ BELEDİYELER TIKIR TIKIR İŞLİYOR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, CHP belediyelerinde ihalelerin saydam olduğunu savunarak, "İhale yapılacak, ihaleler saydam olacak. 'Adamını bul, gel, ihaleyi verelim. Sen de bize para ver.' dönemi yok bizim belediyelerde. Herkes şunu bilmeli CHP'li belediyeler tıkır tıkır işliyor" iddiada bulunmuştu.

(KORAY TAŞDEMİR / SABAH)











