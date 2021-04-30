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CHP’li Samsun Atakum Belediyesi'nde büyük komedi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "haklı" çıktı: "Tıkır tıkır işliyor"

CHP’li Samsun Belediye Başkanı ’nin sahibi olduğu hukuk bürosunun, ’ni icraya verdiği ortaya çıktı. Dikkat çeken bu skandal sonrası akıllara CHP Genel Başkanı 'nun “Herkes şunu bilmeli CHP'li belediyeler tıkır tıkır işliyor" iddialarını akıllara getirdi. AK Parti Atakum İlçe Başkanı ise yaşananlara sert eleştiri getirere, “Sayın Cemil Deveci. Siz Atakum’a hizmet etmek için mi, yoksa uğrattığınız kamu zararlarıyla, ofisiniz dahil birilerini zengin etmek için mi başkan oldunuz?” sözleriyle tepki gösterdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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CHP’li Samsun Atakum Belediyesi'nde büyük komedi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı: Tıkır tıkır işliyor

Belediye Başkanı 'nin sahibi olduğu hukuk bürosu, 'ni icraya verdi

DEVECİ HUKUK BÜROSUNDA ÇALIŞAN AVUKAT, DEVECİ'NİN BAŞKANI OLDUĞU BELEDİYEYİ İCRAYA VERDİ

'nda; Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, eşi , Atakum Belediyesi avukatı , ve adlı avukatlar bulunuyor.

Cemil Deveci'nin sahibi olduğu Deveci Hukuk Bürosu'nda çalışan avukat Mehmet Ertoy'un, Cemil Deveci'nin belediye başkanı olduğu Atakum Belediyesi'ni icraya verdiği öğrenildi.

ŞİRKET ALACAĞININ ÜÇTE BİRİNİ TAHSİL ETTİ, BİR AY SONRA İCRAYA VERDİ

'nin 'na gönderdiği icra yazısında avukat Mehmet Ertoy'un ismi yer alıyor.

Atakum Belediyesi bir şirketten Ağustos ayında 965 bin 125 TL'lik sarf malzeme satın aldı. Şirket alacağının üçte birini Ağustos ayında Atakum Belediye Başkanlığı'ndan tahsil etti.

Şirketin, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin sahibi olduğu Deveci Hukuk Bürosu kanalıyla Eylül ayında icra takibi başlatması dikkat çekici bulundu.

Deveci Hukuk Bürosu avukatı Mehmet Ertoy, Atakum Belediye Başkanlığı'ndan 8 bin 669 lira faiz de işletilerek toplamda 685 bin 534 lira alacağını tahsil etmek istiyor.



KÖSTEK: SAYIN DEVECİ, OFİSİNİZ DAHİL BİRİLERİNİ ZENGİN ETMEK İÇİN Mİ BAŞKAN OLDUNUZ?

AK Parti Atakum İlçe Başkanı , Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'yi eleştirdi.

Köstek, CHP belediyenin girift ilişkisinin olduğunu belirterek, "Sayın Cemil Deveci. Siz Atakum'a hizmet etmek için mi, yoksa uğrattığınız kamu zararlarıyla, ofisiniz dahil birilerini zengin etmek için mi başkan oldunuz?" diye sordu.

"ALACAĞININ ÜÇTE BİRİNİ TAHSİL ETMESİNE RAĞMEN HEMEN BİR AY SONRA KALAN TUTAR İÇİN ICRA TAKIBI BAŞLATILIYOR"

Abdülkadir Köstek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından şu açıklamada bulundu:

"Bir şirket düşünün, Atakum Belediyesi'ne Ağustos ayında 965,125 TL'lik sarf malzeme satıyor. Alacağının üçte birini tahsil etmesine rağmen Eylül ayında (hemen bir ay sonra) kalan tutar için icra takibi başlatılıyor. Durun şaşırmayın…"

"İcra takip sürecine baktığınızda CHP'li başkanın hukuk bürosunda çalışan iki avukattan birinin icra takibini başlattığı diğerininde zaten belediyenin avukatı olduğu anlaşılıyor."
"Özetleyecek olursak; doğrudan teminle iş bir şirkete veriliyor. Şirket, alcağının üçte birini tahsil ediyor. Kalan kısım için başkan Cemil Deveci'nin Hukuk Bürosu devreye girip Atakum Belediyesi'ne karşı icra takibi başlatıyor."

"KAMUNUN UĞRADIĞI ZARARINI KİM KORUYACAK?"

"Plan tıkır tıkır işliyor... Belediye, borcu icra üzerinden ödeyecek, hukuk bürosu kazanacak, başkan Cemil Deveci'nin mağdur edebiyatı yapacağı yeni bir icra dosyası daha oluşmuş olacak. Peki kamunun uğradığı zararı kim koruyacak?"
"Herkes müsterih olsun ki; AK Parti Atakum İlçe Teşkilatı olarak doğrunun yanında yanlışın ise daima karşısında durarak Atakum halkının hakkını ve hukukunu korumaya devam edeceğiz."

KILIÇDAROĞLU: HERKES ŞUNU BİLMELİ CHP'Lİ BELEDİYELER TIKIR TIKIR İŞLİYOR

CHP Genel Başkanı , 6 Şubat 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, CHP belediyelerinde ihalelerin saydam olduğunu savunarak, "İhale yapılacak, ihaleler saydam olacak. 'Adamını bul, gel, ihaleyi verelim. Sen de bize para ver.' dönemi yok bizim belediyelerde. Herkes şunu bilmeli CHP'li belediyeler tıkır tıkır işliyor" iddiada bulunmuştu.

(KORAY TAŞDEMİR / SABAH)






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