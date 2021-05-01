200 milyar TL'lik dev destek! Emekliden esnafa çalışandan işverene...
Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye, 29 Nisan Perşembe gününden itibaren 17 gün tam kapanmaya geçti. Hükümet, kapanma döneminde emekliden esnafa, iş dünyasından çalışanlara kadar toplumun tüm kesimlerinin sıkıntı çekmemesi için tüm imkanları seferber etti.
Hükümet, kapanma döneminde emekliden esnafa, iş dünyasından çalışanlara kadar toplumun tüm kesimlerinin sıkıntı çekmemesi için tüm imkanları seferber etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu esnafa kredi, kira, hibe desteği, emekli ikramiyeleri, banka ve TESKOMB kredi taksitlerinin ertelenmesi ile birlikte vatandaşa destek paketinin büyüklüğü 200 milyar liraya ulaşıyor.
TESKOMB ve Halkbank'a bulunan yaklaşık 70 milyarlık kredi borcunda taksit ödeme süresinin Temmuz'a ertelenmesi ve çek düzenlemesi de esnafa nefes aldırdı.
Hem işçi hem işvereni korumak için kısa çalışma ödeneğinin ardından işten çıkartma yasağı da 17 Mayıs'tan 30 Haziran'a uzatıldı.
İşte destekler:
EMEKLİYE 1100 TL
Başta emekliler olmak üzere 13.2 milyon kişinin bayram ikramiyesi zamlandı.
İkramiye bin liradan bin 100 liraya çıkarıldı.
Düzenleme Meclis'ten geçerek yasalaşırken, emekliler önümüzdeki hafta Ramazan Bayramı ikramiyesini zamlı olarak alacak.
Emeklilere bin 100 lira verilirken, yüzde 10'luk artış ölüm aylığı ve iş göremezlik ödeneği alanlara da yansıyacak.
KÜÇÜK İŞLETMELERE FİNANSMAN
KOSGEB vasıtasıyla 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıldı.
Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler bu destekten yararlanabilecek.
3 yılı geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak. 3 Mayıs'tan itibaren e-Devlet'ten başvurulacak.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 1100 TL
İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen bin liralık nakdi yardım bin 100 liraya yükseltilerek yeniden başlatıldı.
Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YÖK son dakika açıklamaları: Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Yüz yüze...
- 1100 TL yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? 1100 TL yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? e-Devlet başvuru...
- Kurtlar Vadisi için tarih... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan paylaşım...
- Acun Ilıcalı kılıç gibi kesti, adım adım finale! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! O detay kafa karıştırdı...
- Tarih belli oldu, hesaplara yatacak! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi...
- KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? 3 yıl geri ödemesiz başvuru imkanı! Detaylar belli oldu...
- Bayram tadında müjde geldi! 100.000 liraya yakında ödeme imkanı! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi...
- Milyonlarca çalışan dikkat! SGK'dan uyarı geldi! O ödemelerde flaş değişiklik...
- Başvurana hemen ödeniyor! SSK, SGK ve Bağkur'lu emekliye 5 bin TL ödeme müjdesi! Aylık yüzde...
- Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) yükselişe geçecek mi? Beklentiler belli oldu...
- "Heybeti şaşırttı, ölümün nefesini hissetti" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Korkunun ayak sesleri...
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Yaş grupları...