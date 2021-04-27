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İzmir'de CHP belediyeciliği klasiği! Sokaklar çöp yuvasına döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çöp, çamur ve çukur' olarak bahsettiği CHP belediyeciliği bir kez daha halkı isyan ettirdi. İzmir'deki CHP'li Karabağlar Belediyesi sokakları çöplüğe çevirdi. Temizlenmeyen çöpler hem çevre kirliliğine neden olurken hem de halkın sağlığını tehlikeye attı.

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Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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İzmir'de CHP belediyeciliği klasiği! Sokaklar çöp yuvasına döndü

İzmir'de CHP'li Karabağlar Belediyesi, sokaklarda biriken çöplere bir türlü çözüm bulamadı. Sokakta biriken çöpler yüzünden ilçe sakinleri isyan etti. Kokudan durulmadığını söyleyen vatandaşlar, çözüm bulunması için çağrı yaptı.

Yaptıkları heykellerle gündeme gelen CHP'li belediyeler, hizmette sınıfta kalmaya devam ediyor. İzmir'de CHP'li Karabağlar Belediyesi, sokaklarda biriken çöplere bir türlü çözüm bulamadı.

KOKUDAN DURULMUYOR

Yaşanan durum bölge sakinlerini isyan ettirirken, sokaklar çöp birikintileriyle doldu.

Bölgede yayılan kötü koku ve görüntünün dikkat çekmesinin yanı sıra, belediyenin yaşanan bu soruna henüz çözüm bulamamış olması da, şaşkınlık yaratan diğer bir durum oldu.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Çevre sakinleri sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla isyanlarını dile getirirken, yaşanan bu 'çöp krizine' kısa sürede çözüm bulunmasını istedi.

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