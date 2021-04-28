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CHP’li Faik Öztrak’ın sözleri CHP ve HDP arasında kavga çıkardı: Haddinizi bilin

’li ’ın "" ifadesini kullandıkları için 'yi 'emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset yapmakla' eleştirmesine HDP’li ’dan tepki gösterdi ve ittifakta çatlağa yol açtı.  Faik Öztrak'ın sözlerini alıntılayan Ebru Günay, CHP’ye yönelik "Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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CHP’li Faik Öztrak’ın sözleri CHP ve HDP arasında kavga çıkardı: Haddinizi bilin

Ermenilerin asırlık yalanı olan ve ülkelerin siyasi araç olarak kullandığı sözde Ermeni soykırımına terör örgütü PKK'nın siyasi ayağını yürüten de destek çıkmıştı. HDP'nin sosyal medya hesabından ' utancıyla yüzleşin' başlığıyla bir paylaşım yapılmıştı.

HDP'nin yaptığı yazılı açıklama ile yaşananların "Ermeni Soykırımı" olduğunu ifade etmesi üzerine HDP'yi "emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset yapmak"la eleştiren Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'a, HDP'li 'dan tepki geldi.

"SİZDEN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ HADDİNİZİ BİLİN"

Öztrak'ın sözlerini sosyal medya hesabından paylaşan Günay, "Sadece insanın değil, siyasetin de bir dengesi vardır.

Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin!" ifadelerini kullandı.

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