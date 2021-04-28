CHP’li Faik Öztrak’ın sözleri CHP ve HDP arasında kavga çıkardı: Haddinizi bilin

Ermenilerin asırlık yalanı olan ve ülkelerin siyasi araç olarak kullandığı sözde Ermeni soykırımına terör örgütü PKK'nın siyasi ayağını yürüten HDP de destek çıkmıştı. HDP'nin sosyal medya hesabından 'Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin' başlığıyla bir paylaşım yapılmıştı.