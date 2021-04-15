Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Türkiye'nin gözü bu toplantıdaydı! Faizler değişmedi
Son dakika haberine göre Merkez Bankası'nın Nisan faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilmişti. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşecek toplantı sonrasında faiz kararı duyuruldu. Merkez Bankası faizleri değiştirmedi. İşte son gelişmeler...
Yurt içinde piyasaların gözü bugün TCMB'de gerçekleştirilecek Para Politikları Kurulu toplantısındaydı. TCMB metninde yapılacak değişiklikler de yakından takip edildi.Piyasa beklentisi herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönündeydi ve öyle de oldu.
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit tutmaya karar verdiği bildirildi.
Duyuruda, salgına bağlı olarak geçen yıl sert daralan küresel ekonominin, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam ettiği belirtilerek, bu iyileşme sürecind, özellikle imalat sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenmenin belirleyici olduğu kaydedildi.
MERKEZ BANKASI KARARINI AÇIKLADI
Emtia fiyatlarındaki artış eğiliminin hız kestiğine işaret edilen duyuruda, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin önemini koruduğu vurgulandı.
Salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen iç ve dış talep kaynaklı olarak yurt içi iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiği aktarılan duyuruda, "İmalat sanayi faaliyeti kuvvetli bir ivme sergilerken, salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen hizmet sektörlerindeki zayıf seyir sürmektedir. Bununla birlikte salgının gidişatı ve aşılama sürecine bağlı olarak iktisadi faaliyet üzerinde her iki yönde riskler bulunmaktadır. İhracattaki artış ve altın ithalatındaki gerilemeye rağmen güçlü iç talep ve emtia fiyatları cari işlemler dengesini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Ticari kredilerde ılımlı bir seyir gözlenirken, finansal koşullardaki sıkılaşmaya rağmen bireysel kredi büyümesinde yükseliş eğilimi görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:
"Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."
Duyuruda, Kurul'un kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edeceği vurgulanarak, PPK toplantı özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.
İLK YORUM A HABER'DE YAPILDI
Merkez Bankası faiz kararını değiştirmedi! Faiz kararı piyasalara nasıl yansıyacak?
Ekonomist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında Merkez Bankası'nın kararını yorumladı. Önemli değerlendirmelerde bulunan Paksoy, "Beklediğimiz gibi bekle gör yaptı. Rasyonel olanı yaptı. Şimdi dediğim gibi detaylara da bakıyor olacak piyasa. Yani sıkı para piyasasına vurgu zaten yapıldı bu toplantı da devamı. Merkez Bankası'nın kredibilitesini devam ettiğini göreceğiz. Zaten an itibariyle 8'lere doğru hareket gördük karar sonrası." dedi.
EKONOMİSTLER NE DİYOR?
AA Finans'ın 15 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngörüyor. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.
Dolar kuru, küresel düzeyde doların geri çekilmesi ile Merkez Bankası'nın yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi gevşedi. Türk Lirası, diğer gelişmekte olan ülke para birimleriyle beraber küresel piyasalarda zayıflayan dolara karşı değer kazandı.
Dolar/TL Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklamasının takip edileceği güne 8.10 lira bandının altında giriş yaparken, gün içi en yüksek 8.1021 lirayı test etti. En düşük 8.0262 seviyesini gören dolar, saat 12:20 itibariyle 8.0432 liradan işlem gördü.
Aynı saatte euro 9.6571 liradan, gram altın fiyatları ise 452.09 liradan alıcı buldu.
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