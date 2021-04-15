Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Türkiye'nin gözü bu toplantıdaydı! Faizler değişmedi

MERKEZ BANKASI KARARINI AÇIKLADI

Emtia fiyatlarındaki artış eğiliminin hız kestiğine işaret edilen duyuruda, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin önemini koruduğu vurgulandı.

Salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen iç ve dış talep kaynaklı olarak yurt içi iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiği aktarılan duyuruda, "İmalat sanayi faaliyeti kuvvetli bir ivme sergilerken, salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen hizmet sektörlerindeki zayıf seyir sürmektedir. Bununla birlikte salgının gidişatı ve aşılama sürecine bağlı olarak iktisadi faaliyet üzerinde her iki yönde riskler bulunmaktadır. İhracattaki artış ve altın ithalatındaki gerilemeye rağmen güçlü iç talep ve emtia fiyatları cari işlemler dengesini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Ticari kredilerde ılımlı bir seyir gözlenirken, finansal koşullardaki sıkılaşmaya rağmen bireysel kredi büyümesinde yükseliş eğilimi görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi: