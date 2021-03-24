Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla görüştü

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kavcıoğlu, "Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

