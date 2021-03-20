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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu nereli? İşte hayat hikayesi... Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu nereli? İşte hayat hikayesi... Şahap Kavcıoğlu kimdir? Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından Şahap Kavcıoğlu'nun hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. İnternet üzerinde 'Şahap Kavcıoğlu kimdir?' sorguları artmaya başladı. Peki, Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu nereli? İşte Şahap Kavcıoğlu'nun hayat hikayesi... Giriş Tarihi: 20.03.2021 08:57
Şahap Kavcıoğlu kimdir? 2020 Kasım ayında Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Naci Ağbal görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı ile Merkez Bankası Başkanlığına Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun atandığı öğrenildi. Peki, Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu nereli? İşte yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Kavcıoğlu, 20 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığına getirildi.
İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü denetim uzmanı olarak bitiren Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Kavcıoğlu, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.
26. dönem Bayburt milletvekili olan Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babası.
Şahap Kavcıoğlu, aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.