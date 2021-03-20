ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Kavcıoğlu, 20 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığına getirildi.