Hacı Bayram Üniversite Öğretim Görevlisi Tolga Dağlaroğlu'nun açıklamaları:

"Ben para politikasında herhangi bir değişiklik olmasını beklemiyorum. Önümüzdeki dönem baktığımızda yılbaşından beri kredi büyümesi yüzde 1,3 orada bir normalleşme var.

Önümüzdeki 1-2 ay enflasyonda tepeyi gördükten sonra özellikle yaz aylarında enflasyonda düşüş göreceğiz.

Ben yılın 2. yarsından itibaren Merkez Bankası'ndan bu anlamda baktığımızda faiz indirimi bekliyorum.

Zaten 2021'in sonuna kadar faizlerin yüksek tutulacağı vurgusu da yanlıştı.

Çünkü Türkiye dünyada en fazla reel faizi veren ülke.

Bundan dolayı yılın 2. Yarısından itibaren Merkez Bankası'ndan enflasyondaki gelişmelere bakarak faiz indirimi bekliyorum. Zaten olması gereken de bu."

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